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Кыргызстанские танцоры стали чемпионами Азии по спортивным бальным танцам

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4–6 апреля в городе Джохор-Бару в Малайзии прошёл чемпионат Азии по спортивным бальным танцам. В турнире приняли участие спортсмены из более чем 11 стран. Танцоры из Кыргызстана показали высокие результаты и достойно представили страну на международной арене. Об этом редакции vb.kg сообщила судья высшей категории по бальным танцам в Кыргызстане, старший тренер танцевальной студии Alexis Татьяна Когадей.

По её информации, Дмитрий Блинков и Мамбетова Асаль стали чемпионами Азии до 21 года по латиноамериканской программе, опередив 13 пар из разных стран Азии.

"Чолпонбаев Говард и Нурланова Айбийке вышли в финал чемпионата Азии по европейской программе и заняли почётное 5-е место.

Бактыбекова Каныкей достойно представила Кыргызстан в категории WDSF Junior Solo Standard, завоевав серебро среди 19 участниц. В категории WDSF Junior Solo Latin она заняла 4-е место из 59 танцовщиц со всей Азии, остановившись всего в шаге от пьедестала. Кроме того, Каныкей выиграла 4 золотые и одну серебряную медаль в категории BOC Open Solo Junior 1 Standard в дисциплине Single Dance.

Асанкулова Асема стала обладательницей двух серебряных кубков в танцах танго и квикстеп в категории BOC Open Solo Junior 1, где соревновались 26 участниц.

Все перечисленные спортсмены являются воспитанниками танцевальной студии Alexis", - сказала Татьяна Когадей.


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URL: https://www.vb.kg/444906
Теги:
Малайзия, танцы, Кыргызстан
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