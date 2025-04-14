Пенальти, удаления и голы в концовке - как прошёл 5-й тур чемпионата КР

Пятый тур чемпионата Кыргызстана среди клубов Премьер-лиги подарил болельщикам массу эмоций: удаление на первых минутах, голы в компенсированное время и пятая победа подряд от лидера сезона.

"Дордой" в меньшинстве вырывает победу у дебютанта

12 апреля в Бишкеке столичный "Дордой" принимал дебютанта КПЛ - команду "Азиягол". Уже на 7-й минуте встречи арбитр с помощью VAR удалил Алексея Лобова, оставив хозяев вдесятером. В концовке первого тайма судья вновь обратился к видеоповтору и назначил пенальти в ворота "Дордоя". Арсен Шаршенбеков был точен - 1:0.

Во втором тайме "Дордой" сумел перехватить инициативу. На 81-й минуте Владислав Кобылянский сравнял счёт, а в компенсированное время (90+5) оформил дубль и принёс своей команде волевую победу - 2:1.

Лучший игрок матча: Арсен Шаршенбеков ("Азиягол")

Ничья в добавленное время: "Талант" - "Нефтчи"

Матч между "Талантом" и кочкор-атинским "Нефтчи" завершился боевой ничьей. Счёт открыл Джумабеков, реализовав пенальти в конце первого тайма. Однако гости не сдались и на 90+3 минуте Токтосунов спас команду от поражения.

Лучший игрок матча: Михаил Пономаренко ("Нефтчи")

"Алай" не сбавляет обороты

Ошский "Алай" продолжает уверенное шествие по турниру. 11 апреля команда одержала пятую победу подряд, обыграв "Алгу" - 2:1. Автором обоих голов стал Рамин Ахмадов, дважды реализовавший пенальти. "Алай" - единственная команда, не потерявшая очков в текущем сезоне.

Лучший игрок матча: Рамин Ахмадов ("Алай")

"Абдыш-Ата" - "ОшМУ"

Действующий чемпион, кантовская "Абдыш-Ата", одержала минимальную победу над "ОшМУ". Исход матча решил быстрый гол Рикельме Силвы на 7-й минуте встречи.

Лучший игрок матча: Рикельме Силва ("Абдыш-Ата")

Результаты 5-го тура КПЛ-2025:

Азиягол – Дордой - 1:2

Голы: Шаршенбеков (41, пен.) - Кобылянский (81, 90+5)

Удаление: Лобов ("Дордой", 7')

Талант – Нефтчи - 1:1

Голы: Джумабеков (45, пен.) - Токтосунов (90+3)

Алга – Алай - 1:2

Голы: Эрмеков (36, пен.) - Ахмадов (45, 65, оба с пен.)

Абдыш-Ата – ОшМУ - 1:0

Гол: Рикельме Силва (7).