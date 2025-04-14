Пенальти, удаления и голы в концовке - как прошёл 5-й тур чемпионата КР

Пятый тур чемпионата Кыргызстана среди клубов Премьер-лиги подарил болельщикам массу эмоций: удаление на первых минутах, голы в компенсированное время и пятая победа подряд от лидера сезона.
"Дордой" в меньшинстве вырывает победу у дебютанта
12 апреля в Бишкеке столичный "Дордой" принимал дебютанта КПЛ - команду "Азиягол". Уже на 7-й минуте встречи арбитр с помощью VAR удалил Алексея Лобова, оставив хозяев вдесятером. В концовке первого тайма судья вновь обратился к видеоповтору и назначил пенальти в ворота "Дордоя". Арсен Шаршенбеков был точен - 1:0.
Во втором тайме "Дордой" сумел перехватить инициативу. На 81-й минуте Владислав Кобылянский сравнял счёт, а в компенсированное время (90+5) оформил дубль и принёс своей команде волевую победу - 2:1.
Лучший игрок матча: Арсен Шаршенбеков ("Азиягол")
Ничья в добавленное время: "Талант" - "Нефтчи"
Матч между "Талантом" и кочкор-атинским "Нефтчи" завершился боевой ничьей. Счёт открыл Джумабеков, реализовав пенальти в конце первого тайма. Однако гости не сдались и на 90+3 минуте Токтосунов спас команду от поражения.
Лучший игрок матча: Михаил Пономаренко ("Нефтчи")
"Алай" не сбавляет обороты
Ошский "Алай" продолжает уверенное шествие по турниру. 11 апреля команда одержала пятую победу подряд, обыграв "Алгу" - 2:1. Автором обоих голов стал Рамин Ахмадов, дважды реализовавший пенальти. "Алай" - единственная команда, не потерявшая очков в текущем сезоне.
Лучший игрок матча: Рамин Ахмадов ("Алай")
"Абдыш-Ата" - "ОшМУ"
Действующий чемпион, кантовская "Абдыш-Ата", одержала минимальную победу над "ОшМУ". Исход матча решил быстрый гол Рикельме Силвы на 7-й минуте встречи.
Лучший игрок матча: Рикельме Силва ("Абдыш-Ата")
Результаты 5-го тура КПЛ-2025:
Азиягол – Дордой - 1:2
Голы: Шаршенбеков (41, пен.) - Кобылянский (81, 90+5)
Удаление: Лобов ("Дордой", 7')
Талант – Нефтчи - 1:1
Голы: Джумабеков (45, пен.) - Токтосунов (90+3)
Алга – Алай - 1:2
Голы: Эрмеков (36, пен.) - Ахмадов (45, 65, оба с пен.)
Абдыш-Ата – ОшМУ - 1:0
Гол: Рикельме Силва (7).