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Рафаэль Физиев выступит на первом в истории турнире UFC в Азербайджане

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- Самуэль Деди Ирие
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Известный азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, выступающий в лёгком весе UFC под прозвищем "Атаман", официально подтвердил своё участие в предстоящем турнире UFC, который впервые пройдёт в Азербайджане. Турнир состоится 21 июня 2025 года в столице страны - Баку.

Соперником Физиева станет чилийский спортсмен Игнасио Бахамондес, занимающий 15-е место в рейтинге UFC. Сам Рафаэль находится на 11-й строчке, и их поединок обещает стать одним из самых зрелищных событий вечера. Оба бойца известны агрессивным стилем и яркой техникой, что уже вызвало большой интерес у болельщиков по всему миру.

Физиев, имеющий азербайджанские корни, отметил особую значимость этого боя. На своей странице в соцсетях он написал: "21 июня, Баку, Азербайджан. Есть соперник для танца! Увидимся там".

Для спортсмена это будет первый бой после поединка с Джастином Гейджи, который состоялся 9 марта 2025 года на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе. Тогда Физиев уступил по решению судей, однако сохранил позиции в топ-15 рейтинга дивизиона.

Проведение турнира UFC в Баку стало важным шагом в развитии смешанных единоборств в регионе. Участие Физиева придаёт событию особое значение как для фанатов в Азербайджане, так и в Кыргызстане.

Ожидается, что UFC представит полный бойцовский кард турнира в ближайшие недели.


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URL: https://www.vb.kg/444951
Теги:
смешанные бои
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