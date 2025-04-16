Джексон Пейдж вошёл в историю снукера, оформив два брейка в одном матче

23-летний валлиец Джексон Пейдж сотворил сенсацию в мире снукера, став первым игроком, сумевшим сделать два максимальных брейка 147 очков в одном матче. Историческое достижение он оформил в третьем раунде квалификации чемпионата мира, уверенно победив Аллана Тейлора со счётом 10:2.

Первый идеальный брейк Пейдж записал на свой счёт в восьмом фрейме воскресного вечера, завершив сессию с убедительным преимуществом 8:1. А уже в понедельник, спустя четыре фрейма, он повторил это достижение, окончательно закрепив победу и своё имя в анналах снукера.

За свой подвиг Пейдж получит бонус в размере £147,000 - именно такую сумму предусмотрели организаторы за два брейка 147 в турнирах серии "Тройная корона" и на Saudi Masters в текущем сезоне. А если на чемпионате мира больше никто не оформит максимальный брейк, то валлиец получит ещё £15,000 - как автор самого высокого брейка турнира.

Интересно, что несмотря на то, что это первые официальные максимумы Пейджа, сам он отнёсся к ним спокойно:

- Это замечательное чувство - сделать свои первый и второй 147 в туре, но я уже много раз повторял это в клубе. Поэтому в какой-то момент это стало привычным, - поделился он после матча.

Пейдж уверенно прошёл квалификацию на чемпионат мира 2024 года и теперь нацелен попасть в Крусибл второй год подряд. В финальном раунде квалификации ему предстоит сыграть с Джо О"Коннором. Учитывая текущую форму, у молодого валлийца все шансы на успешное выступление в главном турнире сезона.

Выдающаяся игра Пейджа уже привлекла внимание болельщиков по всему миру - теперь все ждут, сможет ли он продолжить победное шествие и на самой арене в Шеффилде.