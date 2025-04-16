Депутат: "В регионах некоторые прокуроры пишут "паракор" вместо "прокурор""

Некоторые сотрудники прокуратуры в отдаленных регионах страны с трудом справляются с правописанием своей должности. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Медербек Алиев.

- Не хочу называть фамилии, но есть прокуроры, которые не могут правильно написать слово "прокурор" и пишут "паракор", - сказал парламентарий.

По его словам, такие случаи вызывают обеспокоенность и ставят под сомнение квалификацию отдельных представителей надзорного органа.

Генеральный прокурор, присутствовавший на заседании, попросил депутата предоставить имена этих сотрудников. Он заверил, что будет принято соответствующее решение.

Заявление прозвучало в рамках обсуждения отчета генерального прокурора о состоянии законности в Кыргызской Республике в 2024 году и о работе органов прокуратуры по ее укреплению.