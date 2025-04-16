Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 98.70 - 99.62

Депутат: "В регионах некоторые прокуроры пишут "паракор" вместо "прокурор""

213  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Некоторые сотрудники прокуратуры в отдаленных регионах страны с трудом справляются с правописанием своей должности. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Медербек Алиев.

- Не хочу называть фамилии, но есть прокуроры, которые не могут правильно написать слово "прокурор" и пишут "паракор", - сказал парламентарий.

По его словам, такие случаи вызывают обеспокоенность и ставят под сомнение квалификацию отдельных представителей надзорного органа.

Генеральный прокурор, присутствовавший на заседании, попросил депутата предоставить имена этих сотрудников. Он заверил, что будет принято соответствующее решение.

Заявление прозвучало в рамках обсуждения отчета генерального прокурора о состоянии законности в Кыргызской Республике в 2024 году и о работе органов прокуратуры по ее укреплению.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445073
Теги:
прокуратура, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  