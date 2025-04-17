В КР за последние 5 лет погибли 32 человека в результате селей и наводнений

В Кыргызстане стартовала масштабная экологическая инициатива RESILAND CA+, направленная на защиту природы и предотвращение природных катастроф.

Проект, финансируемый Всемирным банком, поможет предотвратить сели, восстановить деградированные земли и укрепить сотрудничество с соседними странами в сфере устойчивого управления ландшафтами.

Почему это важно?

Кыргызстан - страна с уникальной природой, но её экосистемы находятся под угрозой. Леса исчезают, почвы размываются, ледники стремительно тают. За последние 12 лет в республике произошло более 900 селевых потоков, угрожавших жизни и имуществу тысяч семей.

Программа RESILAND CA+ нацелена на решение этих проблем и обеспечение экологической безопасности для будущих поколений.

Финансирование и сроки

Проект реализуется в 2024–2029 годах и финансируется международными партнёрами:

* 45 млн долларов США – кредит Международной ассоциации развития (МАР);

* 5 млн долларов США – грант PROGREEN;

* 2,4 млн долларов США – грант Фонда партнерства Кореи и Всемирного банка (KWPF).

Основные задачи проекта

• Защита людей от природных катастроф.

• Внедрение современных систем мониторинга селевых потоков, ледников и снежного покрова.

• Защита населения, припойменных территорий, источников существования населения (с/х земли, посевы, сады), инфраструктуры от селевых потоков с использованием "серых" решений.

• Содействие в улучшении условий для эффективного и устойчивого мониторинга. Увеличение площади земель, на которых применяются методы устойчивого управления ландшафтом, путем восстановления лесов через привлечение местного населения при лесовосстановительных работах.

• Восстановление ландшафтов, переход от борьбы с последствиями стихийных бедствий к их профилактике с использованием климатоустойчивых "зеленых" "серых" и биоинженерных решений (NBS).

• поддержка Кыргызстана на глобальном, региональном и национальном уровнях в рамках Пятилетнего плана действий по развитию горных регионов

• укрепление партнерства по борьбе с изменением климата Центрально-Азиатских стран

• Лесовосстановление и борьба с эрозией почв.

• Программа "Одно село – один продукт" (ОСОП) – поддержка источников средств к существованию уязвимых сообществ.

• Развитие регионального сотрудничество в области снижения риска бедствий.

География проекта

Программа охватит Ошскую, Джалал-Абадскую, Нарынскую и Иссык-Кульскую области. Особое внимание будет уделено в бассейне реки Кара-Дарья, где наблюдается высокий риск селевых потоков. Реализация защитных мер позволит снизить угрозу как для Кыргызстана, так и для стран ниже по течению.

Ожидаемые результаты

70 000 гектаров земель под устойчивым управлением.

Защита 17 000 человек от природных катастроф.

Тысячи новых рабочих мест в сельских регионах.

Улучшение международного взаимодействия в сфере экологии.

Проект RESILAND CA+ был инициирован после серии стратегических переговоров министра МЧС КР Бообека Ажикеева с представителями Всемирного банка.

"Мы совместно с командой поставили перед собой задачу не ограничиваться реакцией на чрезвычайные катастрофы, а системно их предупреждать. Данный проект - результат нашей твёрдой позиции и партнёрского подхода", - отмечает министр чрезвычайных ситуаций КР Бообек Ажикеев.

Также министр Бообек Ажикеев подчеркивает, что реализация проекта RESILAND CA+ в Кыргызстане стала результатом слаженной работы команды МЧС КР при поддержке главы представительства Всемирного банка в КР Хью Риддела, под руководством регионального директора Всемирного банка по Центральной Азии Татьяны Проскуряковой. Стоит отметить, что неоценимый вклад в реализацию проекта также внес экс-глава представительства Всемирного банка в Кыргызстане в период с 2020 по 2024 год - Навид Хасан Накви.

Особое внимание уделяется предотвращению ускоренного таяния ледников, сохранению водного баланса и улучшению управления водными ресурсами. Кыргызстан продвигает политику "мягкого воздействия" на климат через меры озеленения, восстановление лесов и грамотное управление потоками воды. В рамках проекта усилятся работы по строительству защитных сооружений. Селевые потоки не будут разрушать участки в разных ответвлениях, а будут направляться в безопасное русло - это поможет не только предотвращать ущерб внутри страны, но и минимизировать риски для соседних государств, находящихся ниже по течению. Вместе с тем основной задачей является - сохранить воду для питьевых нужд и обеспечить её рациональное распределение в долгосрочной перспективе.

По данным Всемирного банка, только за последние 5 лет в Кыргызстане погибли 32 человека в результате селей и наводнений.

В июле 2023 года село Жаны-Жер в Ошской области оказалось под угрозой полного затопления из-за мощного селя, сошедшего после проливных дождей. Погибли 3 человека, были разрушены дома и дороги. Жители вспоминают, как внезапно ночью начался мощный паводок, и многим удалось спастись лишь чудом.

В Нарынской области, в 2022 году, село Эмгекчил страдало от постоянных оползней, вызванных эрозией почв и отсутствием защитных лесополос. Более 100 семей были переселены, так как жить там стало небезопасно.

Жители Иссык-Кульской области сталкиваются с нарастающей проблемой таяния ледников, которые питают реки и озёра региона. Это влияет на уровень воды и угрожает сельскому хозяйству.

Вышеперечисленные трагедии подчёркивают необходимость срочных мер для предотвращения катастроф и защиты населения.