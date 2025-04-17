В Бишкеке и Оше иностранцам доступны услуги по регистрации и ВНЖ

В Бишкеке и Оше работают центры обслуживания иностранных граждан, где иностранцы могут получить полный спектр необходимых услуг. Об этом сообщает пресс-служба госучреждения "Кызмат".

Адреса:

г. Бишкек, ул. Жумабек, 121 (здание Дворца бракосочетания)

г. Ош, ул. Курманжан Датка, 211

Предоставляемые услуги:

– регистрация иностранных граждан

– приём заявлений на гражданство Кыргызской Республики

– получение карты "Мекен-карт"

– оформление временного и постоянного вида на жительство

Режим работы:

Понедельник – пятница: 09:00 - 18:00

Обед: 12:30 - 13:30

Суббота и воскресенье - выходные дни.