Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 98.42 - 99.37

"Спасибо за Победу": в 44-й школе прошёл праздничный концерт ко Дню Победы

88  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В преддверии Дня Победы в средней школе №44 города Бишкек прошел праздничный концерт, посвящённый подвигу защитников Отечества.

Праздничное мероприятие состоялось на школьном дворе, где ученики подготовили концертную программу, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Ученики подготовили трогательные выступления - в программе прозвучали военные песни, включая знаменитую "Журавли". Ученики исполнили вальс, детские танцы, подготовили театрализованные номера и проникновенные стихи. Каждый выступающий вложил душу в то, чтобы напомнить: память о Победе живёт в поколениях.

- Для нас важно, чтобы дети чувствовали связь с историей и гордились подвигами наших предков, - отметили педагоги школы.

Видео мероприятия можно посмотреть здесь.

Автор: Тасиль Токтосунова


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445358
Теги:
9 Мая, школа, День Победы, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  