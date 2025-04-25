"Спасибо за Победу": в 44-й школе прошёл праздничный концерт ко Дню Победы

В преддверии Дня Победы в средней школе №44 города Бишкек прошел праздничный концерт, посвящённый подвигу защитников Отечества.

Праздничное мероприятие состоялось на школьном дворе, где ученики подготовили концертную программу, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Ученики подготовили трогательные выступления - в программе прозвучали военные песни, включая знаменитую "Журавли". Ученики исполнили вальс, детские танцы, подготовили театрализованные номера и проникновенные стихи. Каждый выступающий вложил душу в то, чтобы напомнить: память о Победе живёт в поколениях.

- Для нас важно, чтобы дети чувствовали связь с историей и гордились подвигами наших предков, - отметили педагоги школы.

Видео мероприятия можно посмотреть здесь.

Автор: Тасиль Токтосунова