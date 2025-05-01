Май начинается с футбола: где и когда пройдут матчи 8-го тура КПЛ

С 1 по 3 мая в Кыргызстане пройдет 8-й тур национального футбольного первенства. Сразу семь матчей примут три главных города страны - Бишкек, Ош и Джалал-Абад. Борьба за очки выходит на новый виток, и интрига в турнирной таблице только усиливается.

1 мая. Футбольная весна стартует в Оше и Джалал-Абаде

Первым на поле выйдет ошский "Алай", который на стадионе имени Суюмбаева примет столичный "Илбирс". Начало матча - в 18:00.

Позже, в 20:00, местные болельщики в Джалал-Абаде увидят встречу между "Мурас Юнайтед" и "Барсом" - игра пройдет на стадионе "Курманбек".

2 мая. Центральные встречи - в Оше и Канте

На следующий день в 18:00 снова закипят страсти в Оше: ОшМУ сразится с "Бишкек Сити" на стадионе имени Суюмбаева.

А в 20:00 внимание футбольных фанатов переместится в Кант, где на "Нитро Арене" "Абдыш-Ата" примет одного из самых обсуждаемых новичков сезона - "Талант".

3 мая. Завершение тура - столичные дерби и южная классика

Финальный день 8-го тура подарит сразу три ярких противостояния.

В 17:30 на своем поле в Бишкеке "Дордой" примет "Кыргыз Алтын".

Вечером, в 20:00, на столичном стадионе НАФ КФБ "Алга" встретится с "Азияголом".

И в это же время в Джалал-Абаде состоится южное дерби: "Нефтчи" против "Озгона".

Каждый матч - это не только борьба за очки, но и шанс для команд заявить о своих амбициях в борьбе за лидерство в КПЛ-2025.