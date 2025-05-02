С 1 мая в Кыргызстане вводится шестимесячный запрет на импорт куриных яиц

В целях обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен на продукты питания, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики вводит временный запрет на ввоз куриных яиц на территорию страны. Ограничение вступает в силу с 1 мая 2025 года и будет действовать в течение шести месяцев, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в официальном сообщении ведомства, запрет не распространяется на транзитные поставки и перемещение яиц между странами ЕАЭС через территорию Кыргызстана.

По данным министерства, с 10 февраля по сегодняшний день на рынок страны не поступало импортных яиц из соседних государств. Напротив, в первом квартале 2025 года из Кыргызстана в Казахстан было экспортировано 8,8 миллиона яиц - на 8,7 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время импорт за этот период снизился более чем на 10 миллионов единиц.

Сложившаяся ситуация, по мнению министерства, обусловлена ростом внутреннего производства и конкуренцией между крупными и мелкими птицефабриками. Кроме того, в сельской местности почти каждая семья содержит от 30 до 40 кур, что также увеличивает объемы местной продукции и снижает спрос на импорт.

Ведомство рекомендует фермерам делать ставку на производство мяса курицы, поскольку ежегодно в страну ввозится более 91 тысячи тонн этого продукта, что делает его более прибыльным направлением, чем яйценоскость.

При этом министерство подчеркивает, что не может ограничить свободное перемещение сельхозпродукции между регионами внутри страны.