В РУз за незаконную приватизацию территории парков грозит до 7 лет колонии

В Узбекистане запретили приватизацию земельных участков, относящихся к паркам и подобным объектам. Причем за подобные деяния предусмотрена уголовная ответственность, максимальное наказание - лишение свободы до семи лет. Закон с соответствующими поправками президент страны Шавкат Мирзиёев подписал 5 мая, и документ уже вступил в силу, сообщает Spot.uz.

В частности, в статью 229.4 Уголовного кодекса республики внесены изменения, согласно которым преступлением считается отчуждение земель, находящихся в государственной собственности и используемых для удовлетворения культурно-бытовых потребностей, а также отдыха населения. Норма действует, если в результате приватизации территория парка сократилась.

За такие преступления предусмотрены штрафы в размере 300-600 базовых расчетных величин - от 112,5 млн сумов ($8,7 тысячи) до 225 млн ($17,4 тысячи). Кроме того, в числе санкций значатся от 2 до 3 лет исправительных работ либо от 5 до 7 лет колонии.

Издание отмечает, что поправка в закон "Об охраняемых природных территориях" вносит ботанические сады в список охраняемых зон. Таким образом, на указанных площадях запрещается любая деятельность, наносящая вред растительному миру.

Изменения коснулись и перечня объектов, не подлежащих приватизации. Наряду с парками и ботаническими садами сюда включены природные парки, национальные парки, скверы и бульвары.

Соответствующий законопроект разработали представители Экологической партии Узбекистана и партии "Адолат" ("Справедливость"). Актуальность нововведений объяснялась тем, что в последние годы участились случаи строительства зданий и сооружений на территориях парков культуры и отдыха, скверов, зеленых зон общего пользования. Отмечалось, что хокимияты (местные администрации) нередко переводят такие участки в резервы, после чего происходит их отчуждение и сокращение. Документ был одобрен депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) в январе текущего года, сенаторами - в феврале.

Источник: Фергана