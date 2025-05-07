Трамп: Не знал о запрете сборной России на участие в ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп признался, что не был осведомлён о действующем запрете на участие сборной России по футболу в чемпионате мира 2026 года.

"Я не знал об этом", - приводит слова Трампа издание РИА Новости.

Напомним, что решение об отстранении всех российских футбольных команд, включая сборные и клубы, было принято ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года после начала конфликта на Украине. С тех пор Россия не участвует в официальных международных турнирах и ограничивается проведением товарищеских матчей.

Тем временем стало известно, что УЕФА разрабатывает план по возможному возвращению российских команд в европейские турниры. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в марте 2025 года сообщил в интервью, что снятие санкций может произойти в ближайшее время.

Чемпионат мира по футболу 2026 года состоится в США, Канаде и Мексике. Участие сборной России в нём на данный момент остаётся под вопросом.