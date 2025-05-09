Сборная Кыргызстана по вольной борьбе выступает на "TaKhti Cup" в Иране

Сборная Кыргызстана по вольной борьбе выступает на престижном международном турнире "TaKhti Cup", который проходит с 8 по 9 мая в Тегеране (Иран). Турнир собрал сильнейших борцов со всего региона и является одной из ключевых подготовительных площадок перед крупными чемпионатами.

Кыргызскую команду возглавляют главный тренер Азат Мирахимов и старший тренер Эламан Догдурбек уулу. Состав сборной включает ведущих спортсменов страны, которые представляют Кыргызстан в восьми весовых категориях:

57 кг - Абдумалик Карачев

61 кг - Бекзат Алмаз уулу

65 кг - Икрам Хаджимурадов

70 кг - Аден Сакыбаев

74 кг - Омурбек Таалайбек уулу

79 кг - Бекжан Жамбулов

86 кг - Бекзат Рахимов

92 кг - Доолотбек Жамгырбек уулу

Участие в "TaKhti Cup" предоставляет кыргызстанским борцам отличную возможность проверить свои силы на фоне сильной международной конкуренции и получить важный соревновательный опыт. Ожидается, что выступление наших спортсменов станет хорошим показателем уровня подготовки к предстоящим континентальным и мировым турнирам.