Сборная Кыргызстана по вольной борьбе выступает на "TaKhti Cup" в Иране

Сборная Кыргызстана по вольной борьбе выступает на престижном международном турнире "TaKhti Cup", который проходит с 8 по 9 мая в Тегеране (Иран). Турнир собрал сильнейших борцов со всего региона и является одной из ключевых подготовительных площадок перед крупными чемпионатами.
Кыргызскую команду возглавляют главный тренер Азат Мирахимов и старший тренер Эламан Догдурбек уулу. Состав сборной включает ведущих спортсменов страны, которые представляют Кыргызстан в восьми весовых категориях:
57 кг - Абдумалик Карачев
61 кг - Бекзат Алмаз уулу
65 кг - Икрам Хаджимурадов
70 кг - Аден Сакыбаев
74 кг - Омурбек Таалайбек уулу
79 кг - Бекжан Жамбулов
86 кг - Бекзат Рахимов
92 кг - Доолотбек Жамгырбек уулу
Участие в "TaKhti Cup" предоставляет кыргызстанским борцам отличную возможность проверить свои силы на фоне сильной международной конкуренции и получить важный соревновательный опыт. Ожидается, что выступление наших спортсменов станет хорошим показателем уровня подготовки к предстоящим континентальным и мировым турнирам.