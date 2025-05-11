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Молодежная сборная Кыргызстана выступит на чемпионате Азии в Шри-Ланке

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- Самуэль Деди Ирие
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С 12 по 23 мая в столице Шри-Ланки, Коломбо, пройдёт чемпионат Азии по боксу среди спортсменов до 22 лет. Молодёжная сборная Кыргызстана отправляется на престижный турнир с одной целью - бороться за медали и прославить страну на международной арене.

Как сообщили в Федерации бокса КР, команда настроена решительно. По словам представителей Федерации, кыргызстанские бойцы прошли серьёзную подготовку, готовы к вызовам турнира и намерены показать максимум своих возможностей. Наставник сборной, Кочорбай уулу Самаган, лично сопровождает команду, чтобы поддержать спортсменов и помочь каждому раскрыть свой потенциал.

Расписание чемпионата:

11 мая - техническое заседание и жеребьёвка;

12–18 мая - предварительные поединки;

19 мая - день отдыха;

20–21 мая - полуфиналы;

22–23 мая - финальные бои.

Состав сборной Кыргызстана:

Анаралы Анарбеков (48 кг)

Ясур Таалайбек уулу (51 кг)

Умар Орусбаев (54 кг)

Даниил Булавкин (57 кг)

Эрлан Эргешов (60 кг)

Мухаммед Алимбеков (63,5 кг)

Али Барктабасов (67 кг)

Арваз Ахмади (71 кг)

Азирет Автандилов (86 кг)

Каримжан Именходжаев (свыше 92 кг)

Желаем нашим парням уверенности, силы духа и ярких побед. Пусть каждый поединок станет шагом к пьедесталу, а флаг Кыргызстана гордо поднимется на азиатской арене!


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URL: https://www.vb.kg/445774
Теги:
бокс, Кыргызстан
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