Поражение фаворита и уверенный лидер: итоги жаркого 9-го тура КПЛ-2025

В 9-м туре Кыргызской Премьер-лиги сезона-2025 интрига в чемпионской гонке разгорелась с новой силой. Пока "Мурас Юнайтед" продолжает штамповать победы, его конкуренты теряют очки - и не без сенсаций.

"Дордой" оступился на родном поле

Главным событием тура стала неожиданная осечка "Дордоя". Бишкекский клуб принимал "Барс" и считался фаворитом встречи, однако гости доказали, что с ними рано перестали считаться. Уверенная игра, высокая реализация моментов - и итоговые 1:3 на табло стадиона "Дордой". Это поражение стало для хозяев первым в нынешнем чемпионате и может стоить им лидерских амбиций.

"Мурас Юнайтед" снова без осечек

Тем временем действующий лидер турнира, "Мурас Юнайтед", спокойно сделал своё дело в матче с "Илбирсом". Выездная победа 3:1 укрепила позиции команды на вершине таблицы и продлила её беспроигрышную серию. Пока конкуренты буксуют, "Мурас" набирает очки с завидной стабильностью.

Кантская "Абдыш-Ата" находит свою игру

Свои коррективы в борьбу за медали внёс и клуб из Канта. "Абдыш-Ата" уверенно переиграла "Азия Гол" с сухим счётом 3:0. Эта победа позволила кантовчанам обойти нескольких соперников и включиться в борьбу за второе место.

Расстановка сил обостряется

9-й тур явно дал понять: несмотря на уверенное лидерство "Мурас Юнайтед", чемпионская гонка далека от завершения. "Дордой" потерпел первое поражение, "Барс" набирает ход, а "Абдыш-Ата" вернулась в число претендентов. Впереди много матчей, где каждый тур может менять расстановку сил.