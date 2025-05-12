До сих пор переплачиваешь за iPhone? Вот что умеет Honor – и даже лучше!

Звучит, как сенсация, но по характеристикам смартфоны Honor – достойные конкуренты айфонам или даже превосходят по некоторым характеристикам, а стоят в 3 раза дешевле. Плюс ко всему сегодня эти смартфоны можно купить в O!Store и получить кешбэком 1500 сомов, которые можно потратить на связь О!. Можно в рассрочку, можно заказать в О!Market с бесплатной доставкой по Бишкеку.

Honor настолько дерзкий, что совсем не боится сравнения с самим iPhone. Смотрим:

Доступная цена

Honor X5b, X6b, X7c, X8c и X9c стоят в 3-4 раза дешевле актуальных моделей iPhone, что делает их гораздо более доступными для большинства покупателей.

Емкость аккумулятора и автономность

Honor X5b: 5200 мАч против 3349 мАч у iPhone 15 – почти в 1,5 раза больше, что обеспечивает значительно большую автономность.

Honor X9c: 6600 мАч против 3577 мАч у iPhone 16 Pro – почти в 2 раза больше, что позволяет работать до 4 дней без подзарядки при умеренном использовании.

Быстрая зарядка поддерживается у Honor, а у iPhone – нет или она медленнее.

Камеры с высоким разрешением

Honor X8c и X9c: Основная камера на 108 МП (сенсор Samsung HM6) против 48 МП у iPhone 16 Pro, что позволяет получать более детализированные снимки, особенно при хорошем освещении.

Фронтальная камера у Honor X9c – 16 МП против 12 МП у iPhone 16 Pro.

В Honor X8c реализована оптическая стабилизация и продвинутые AI-функции, включая ночной режим и AI-ластик для удаления объектов с фото.

Большой дисплей и высокая частота обновления

Honor X6b, X7c, X8c, X9c: диагональ экрана до 6,78 дюйма против 6,1–6,3 дюйма у iPhone, а частота обновления – до 120 Гц, что обеспечивает плавную работу интерфейса и игр (у iPhone 15 – 60 Гц).

У Honor яркие, современные экраны с поддержкой большого количества цветов.

AI-функции и продвинутые возможности

В Honor X8c и X9c реализованы AI-функции для фото, интеллектуальная регулировка громкости, оптимизация работы батареи и расширение оперативной памяти за счет виртуального RAM.

Практичность

Honor поддерживает две SIM-карты, карту памяти и имеет стандартный аудиоразъём, что особенно удобно для пользователей в Кыргызстане.

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