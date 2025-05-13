Новак: РФ к 2050 году станет ведущим экспортером на газовые рынки Азии

Газовая отрасль России обладает мощным ресурсным потенциалом, написал вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

"Наша страна занимает 1 место в мире по запасам природного газа и 2 место по добыче (16% от мировой), располагает развитой инфраструктурой и значительным технологическим заделом. В последние годы была существенно расширена ресурсная база, запущены новые газопроводы, образована перспективная отрасль СПГ", - сказано в авторской статье.

Одной из ключевых задач Новак назвал удовлетворение внутреннего спроса на газ, то есть потребностей граждан, промышленности и транспорта. К 2036 году внутреннее потребление газа в целевом сценарии вырастет на 93 млрд кубометров. (+19% к уровню 2023 г.), к 2050 г. - на 35% от уровня 2023 г., до 669 млрд кубометров.

Этому будет способствовать дальнейшая газификация регионов страны, которая продолжается по поручению Президента РФ, и включает догазификацию и экономически эффективную газификацию регионов Сибири, Дальнего Востока и Арктики, отметил он.

Кроме того, Россия продолжит развивать магистральную инфраструктуру. По словам вице-премьера, речь идет о строительстве экспортного маршрута "Сила Сибири 2", соединении "Силы Сибири 1" с "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", а также единой системы газоснабжения с магистралями на востоке страны, ускорении поставок по Дальневосточному маршруту.

Также страна будет разрабатывать собственные технологий бесшовных труб и труб большого диаметра и совместно с партнерами развивать газовую инфраструктуру.

"Это позволит нарастить экспорт трубопроводного газа до 197 млрд кубометров к 2036 г., сохранить объемы добычи и поступлений в федеральный бюджет. К 2050 г. Россия станет экспортером № 1 на газовые рынки Азии", - сказал Новак.

Он добавил, что СПГ остается стратегическим направлением развития газовой отрасли. Задачей России вице-премьер назвал сохранение ведущей роли поставщика, увеличение в среднесрочной перспективе производства СПГ до 100 млн тонн и вхождение в топ-3 поставщиков на рынке СПГ.

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Источник: finance.mail.ru