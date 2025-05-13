Погода
$ 87.32 - 87.78
€ 97.90 - 98.90

Новак: РФ к 2050 году станет ведущим экспортером на газовые рынки Азии

121  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Газовая отрасль России обладает мощным ресурсным потенциалом, написал вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

"Наша страна занимает 1 место в мире по запасам природного газа и 2 место по добыче (16% от мировой), располагает развитой инфраструктурой и значительным технологическим заделом. В последние годы была существенно расширена ресурсная база, запущены новые газопроводы, образована перспективная отрасль СПГ", - сказано в авторской статье.

Одной из ключевых задач Новак назвал удовлетворение внутреннего спроса на газ, то есть потребностей граждан, промышленности и транспорта. К 2036 году внутреннее потребление газа в целевом сценарии вырастет на 93 млрд кубометров. (+19% к уровню 2023 г.), к 2050 г. - на 35% от уровня 2023 г., до 669 млрд кубометров.

Этому будет способствовать дальнейшая газификация регионов страны, которая продолжается по поручению Президента РФ, и включает догазификацию и экономически эффективную газификацию регионов Сибири, Дальнего Востока и Арктики, отметил он.

Кроме того, Россия продолжит развивать магистральную инфраструктуру. По словам вице-премьера, речь идет о строительстве экспортного маршрута "Сила Сибири 2", соединении "Силы Сибири 1" с "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", а также единой системы газоснабжения с магистралями на востоке страны, ускорении поставок по Дальневосточному маршруту.

Также страна будет разрабатывать собственные технологий бесшовных труб и труб большого диаметра и совместно с партнерами развивать газовую инфраструктуру.

"Это позволит нарастить экспорт трубопроводного газа до 197 млрд кубометров к 2036 г., сохранить объемы добычи и поступлений в федеральный бюджет. К 2050 г. Россия станет экспортером № 1 на газовые рынки Азии", - сказал Новак.

Он добавил, что СПГ остается стратегическим направлением развития газовой отрасли. Задачей России вице-премьер назвал сохранение ведущей роли поставщика, увеличение в среднесрочной перспективе производства СПГ до 100 млн тонн и вхождение в топ-3 поставщиков на рынке СПГ.

"Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией".

Источник: finance.mail.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445832
Теги:
Россия, финансы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  