Сборная России не выступит на турнире CAFA Nations Cup 2025

Сборная России по футболу не примет участия в турнире Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA Nations Cup), который пройдет с 26 августа по 9 сентября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе CAFA.

Ранее представители Ассоциации устно обсуждали с Российским футбольным союзом (РФС) возможность участия национальной команды, однако официальшего приглашения направлено не было. В итоге было принято решение, что Россия не будет участвовать в соревнованиях.

"Сборная России по футболу не примет участия в CAFA Nations Cup", - подчеркнули в пресс-службе организации.

Это не первый отказ российской стороны от участия в турнире. В 2023 году сборная также получила приглашение от CAFA, но предпочла не присоединяться к турниру.

Центральноазиатская футбольная ассоциация (CAFA) была создана в июне 2014 года и объединяет национальные федерации стран Центральной Азии, включая Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран и Афганистан. Она является одной из пяти региональных структур, входящих в состав Азиатской конфедерации футбола (AFC). В отличие от AFC, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), членом которого остается РФС, не имеет подобного регионального деления.