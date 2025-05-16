Кыргызстанский боец Эдиль Эсенгулов выступит на турнире ACA 187 в Москве

Кыргызстанский боец смешанных единоборств Эдиль Эсенгулов, известный под боевым псевдонимом "Иссык-кульский Дракончик", проведет свой следующий поединок на международной арене. Как сообщает mma_kyrgyz, спортсмен выступит на турнире ACA 187, который пройдет 6 июня 2025 года в Москве (Россия).

Соперником Эсенгулова станет российский боец Иван Соловьёв, имеющий послужной список 13 побед, 2 поражения и 1 ничью. Сам Эсенгулов выходит на бой с внушительным рекордом 24 победы, 6 поражений и 1 ничья. Поединок состоится в полусредней весовой категории - до 77 килограммов.

Эсенгулов считается одним из наиболее перспективных и узнаваемых бойцов из Кыргызстана. Его поединки традиционно привлекают внимание поклонников ММА как в родной стране, так и за её пределами.

Кыргызстанские болельщики с нетерпением ждут выступления своего соотечественника и желают ему победы в предстоящем бою.

ACA 187 - один из главных турниров промоушена Absolute Championship Akhmat, который собирает сильнейших бойцов из разных стран.