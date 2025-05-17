КПЛ-2025: КФБ выступил с заявлением по инциденту в матче "Талант" - "Алай"

В рамках 9-го тура Премьер-лиги Кыргызстана состоялся матч между футбольными клубами "Талант" и "Алай". По итогам встречи Кыргызский футбольный союз (КФБ) выпустил официальное заявление, связанное с произошедшими на поле событиями.

В документе отмечается, что серьёзные претензии к работе судей должны выдвигаться только после объективного и всестороннего анализа игровых эпизодов соответствующими экспертами. Без официального заключения специалистов подобные обвинения считаются необоснованными.

Также в заявлении подчёркивается, что на страницах "Талант" в социальных сетях были опубликованы видео и эпизоды из других матчей, не связанных с данным противостоянием, а также материалы с участием представителей других клубов. Такие действия выходят за рамки конструктивного обсуждения конкретной ситуации.

Поведение клуба "Талант" КФБ расценивает как неэтичное и не соответствующее спортивному духу, поскольку оно необоснованно ставит под сомнение честь и репутацию судей и других официальных лиц.

КФБ напоминает, что при возникновении претензий к судейству существует установленная официальная процедура для их подачи и рассмотрения. Все клубы, участвующие в матчах под контролем КФБ и КПФЛ, обязаны соблюдать эти правила.

В заключение футбольный союз призвал все клубы и общественность решать спорные вопросы спокойно, конструктивно и в рамках официальных каналов. Эмоциональные и необоснованные обвинения не способствуют развитию футбола и повышению качества судейства, а наоборот, могут иметь негативные последствия.