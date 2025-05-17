Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 97.53 - 98.52

КПЛ-2025: КФБ выступил с заявлением по инциденту в матче "Талант" - "Алай"

157  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках 9-го тура Премьер-лиги Кыргызстана состоялся матч между футбольными клубами "Талант" и "Алай". По итогам встречи Кыргызский футбольный союз (КФБ) выпустил официальное заявление, связанное с произошедшими на поле событиями.

В документе отмечается, что серьёзные претензии к работе судей должны выдвигаться только после объективного и всестороннего анализа игровых эпизодов соответствующими экспертами. Без официального заключения специалистов подобные обвинения считаются необоснованными.

Также в заявлении подчёркивается, что на страницах "Талант" в социальных сетях были опубликованы видео и эпизоды из других матчей, не связанных с данным противостоянием, а также материалы с участием представителей других клубов. Такие действия выходят за рамки конструктивного обсуждения конкретной ситуации.

Поведение клуба "Талант" КФБ расценивает как неэтичное и не соответствующее спортивному духу, поскольку оно необоснованно ставит под сомнение честь и репутацию судей и других официальных лиц.

КФБ напоминает, что при возникновении претензий к судейству существует установленная официальная процедура для их подачи и рассмотрения. Все клубы, участвующие в матчах под контролем КФБ и КПФЛ, обязаны соблюдать эти правила.

В заключение футбольный союз призвал все клубы и общественность решать спорные вопросы спокойно, конструктивно и в рамках официальных каналов. Эмоциональные и необоснованные обвинения не способствуют развитию футбола и повышению качества судейства, а наоборот, могут иметь негативные последствия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445990
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  