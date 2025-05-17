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На Иссык-Куле строят новые здания милиции в рамках масштабной реформы МВД

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В Тюпском и Иссык-Кульском районах стартовало строительство современных зданий айыльных отделений милиции. В селе Корумду заложена капсула под двухэтажное здание милиции с предусмотренным служебным жильём для сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

А в селе Бостери начато возведение пятиэтажного здания, в котором также будут размещены жилые помещения для командированных и постоянных сотрудников.

Проект реализуется в рамках перехода на сервисную модель работы правоохранительных органов, повышения прозрачности и укрепления доверия граждан.

На церемониях присутствовали начальник УВД Иссык-Кульской области генерал-майор Мурат Боровнов, акимы районов Жапарбек Ормонов и Каныбек Абдиев, главы айыл окмоту, ветераны и сотрудники милиции.


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URL: https://www.vb.kg/446001
Теги:
Иссык-Кульская область, строительство, милиция
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