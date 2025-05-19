Лидерство Кыргызстана в развитии крипторынка может оказаться под угрозой

Вместе с новыми возможностями, такими как привлечение инвестиций в финансовый сектор и экономику, с развитием рынка криптовалют приходят и новые риски. Кыргызстану необходимо действовать на опережение, чтобы не стать прибежищем для международных финансовых преступников, промышляющих на крипторынке.

17 апреля 2025 года Кыргызстан подтвердил свое лидерство в Средней Азии в сфере криптотехнологий. В этот день президент Садыр Жапаров подписал закон о запуске пилотного проекта прототипа "цифрового сома". Согласно закону, Центральный банк получил исключительные права на эмиссию цифровой валюты страны, регулирование ее обращения и управление соответствующей операционной платформой.

Всего за три года Кыргызстан прошел путь от принятия в 2022 году базового закона "О виртуальных активах" до внедрения цифровой национальной валюты. По состоянию на конец 2024 года в стране было выдано 137 лицензий поставщикам услуг виртуальных активов, среди которых 8 бирж и 129 обменников, а также 8 сертификатов операторам промышленного майнинга. По мнению экспертов, Кыргызстан сегодня занимает лидирующие позиции по темпам внедрения цифровых технологий в среднеазиатском регионе.

Однако, прогресс, достигнутый руководством страны в сфере легализации криптоактивов, может оказаться под угрозой из-за рисков попасть под американские и европейские санкции по так называемому "делу Blesavaris Group". К такому выводу можно прийти, ознакомившись с рядом публикаций, вышедших в украинских и австрийских средствах массовой информации. В материалах сообщается о возможном начале расследования Минфина США в отношении международной финансовой организации Blesavaris Group, один из филиалов которой находится в Кыргызстане.

Согласно информации, размещенной на сайте организации, Blesavaris Group была основана в Вене и зарегистрирована в Дубае (ОАЭ). Кроме Кыргызстана она имеет филиалы в Беларуси, Грузии и Армении. Из упомянутых публикаций следует, что владельцами организации являются гражданин Украины и России Антон Аджиев и гражданин Белоруссии и России Валерий Мазуров. Расследование Минфина США вероятно касается причастности владельцев и компаний, входящих в состав Blesavaris Group, в совершении ряда финансовых преступлений в США и Европе. Среди прочих речь идет также о преступлениях с криптоактивами.

По мнению австрийских и украинских журналистов, вероятность того, что Минфин США официально начнет расследование против Blesavaris Group высокая, так как в 2024 американское финансовое ведомство провело аналогичное расследование против международной сети компаний и физических лиц TGR Group. Информация об этом была широко представлена в СМИ. Сообщалось, что владельцем указанной сети является украинский гражданин Георгий Росси.

По мнению чиновников Минфина США, Росси совместно с россиянами Еленой Чиркинян, Хаджи-Мурат Магомедовой, Никитой Красновым и латвийцем Андрейсом Браденсом причастны к отмыванию грязных денег, незаконному обмену наличных на криптовалюту, а также предоставлении услуг по сокрытию источников доходов. По результатам проведенного расследования Минфин США ввел санкции против всех перечисленных лиц, а также компаний, связанных с TGR Group: TGR Partners (Москва), TGR Corporate Concierge (Британия), TGR DWC-LLC (ОАЭ), Siam Expert (Таиланд) и Pullman Global Solutions (США).

Руководство Кыргызстана демонстрирует особое внимание к криптовалютному рынку. В феврале 2025 года Государственная служба финансовой разведки (ГСФР) внесла 22 криптовалютных компании в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их возможном участии в отмывании преступных доходов. Своим решением ГСФР запретил этим компаниям вести деятельность с банками и нефинансовыми организациями. Впоследствии с 20-ти участников криптовалютного рынка были сняты ограничения. Данный пример показывает, что власти страны понимают не только перспективность развития цифровой экономики, но и высокий уровень рисков, которые неизбежно приходят с новыми возможностями.

Если Минфин США начнет расследование против Blesavaris Group, часть вопросов, скорее всего, коснется работы ее кыргызстанского филиала. Под мониторинг американских аудиторов могут попасть не только все финансовые и деловые операции Blesavaris Group в Кыргызстане, но и работа национальных финансовых институтов, включая Центральный банк. Неизбежно возникнут временные ограничения, которые могут негативно сказаться на развитии финансового рынка страны, в том числе стремительно набирающего обороты рынка криптовалют. В частности, может пострадать пилотный проект по запуску "цифрового сома".

Нужны ли Кыргызстану такие последствия? Конечно, не нужны. Поэтому весьма разумным видится не ждать начала расследования американского Минфина, а действовать на опережение. На основании информации, собранной в открытых источниках, ГСФР возможно стоит внимательно изучить деятельность Blesavaris Group в Кыргызстане, акцентируя внимание на работу ее кыргызстанского филиала. Такое превентивное "расследование" поможет собрать необходимую информацию и быть готовым в случае необходимости к продуктивному сотрудничеству с американским финансовым ведомством. Таким образом можно свести на нет риски возможных ограничительных мер со стороны США. Необходимо действовать разумно и осторожно, чтобы сохранить лидерство Кыргызстана в развитии рынка криптоактивов в Средней Азии, а также имидж страны, где жестко пресекаются любые финансовые преступления.