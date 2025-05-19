Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 97.45 - 98.45

Лидерство Кыргызстана в развитии крипторынка может оказаться под угрозой

349  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вместе с новыми возможностями, такими как привлечение инвестиций в финансовый сектор и экономику, с развитием рынка криптовалют приходят и новые риски. Кыргызстану необходимо действовать на опережение, чтобы не стать прибежищем для международных финансовых преступников, промышляющих на крипторынке.

17 апреля 2025 года Кыргызстан подтвердил свое лидерство в Средней Азии в сфере криптотехнологий. В этот день президент Садыр Жапаров подписал закон о запуске пилотного проекта прототипа "цифрового сома". Согласно закону, Центральный банк получил исключительные права на эмиссию цифровой валюты страны, регулирование ее обращения и управление соответствующей операционной платформой.

Всего за три года Кыргызстан прошел путь от принятия в 2022 году базового закона "О виртуальных активах" до внедрения цифровой национальной валюты. По состоянию на конец 2024 года в стране было выдано 137 лицензий поставщикам услуг виртуальных активов, среди которых 8 бирж и 129 обменников, а также 8 сертификатов операторам промышленного майнинга. По мнению экспертов, Кыргызстан сегодня занимает лидирующие позиции по темпам внедрения цифровых технологий в среднеазиатском регионе.

Однако, прогресс, достигнутый руководством страны в сфере легализации криптоактивов, может оказаться под угрозой из-за рисков попасть под американские и европейские санкции по так называемому "делу Blesavaris Group". К такому выводу можно прийти, ознакомившись с рядом публикаций, вышедших в украинских и австрийских средствах массовой информации. В материалах сообщается о возможном начале расследования Минфина США в отношении международной финансовой организации Blesavaris Group, один из филиалов которой находится в Кыргызстане.

Согласно информации, размещенной на сайте организации, Blesavaris Group была основана в Вене и зарегистрирована в Дубае (ОАЭ). Кроме Кыргызстана она имеет филиалы в Беларуси, Грузии и Армении. Из упомянутых публикаций следует, что владельцами организации являются гражданин Украины и России Антон Аджиев и гражданин Белоруссии и России Валерий Мазуров. Расследование Минфина США вероятно касается причастности владельцев и компаний, входящих в состав Blesavaris Group, в совершении ряда финансовых преступлений в США и Европе. Среди прочих речь идет также о преступлениях с криптоактивами.

По мнению австрийских и украинских журналистов, вероятность того, что Минфин США официально начнет расследование против Blesavaris Group высокая, так как в 2024 американское финансовое ведомство провело аналогичное расследование против международной сети компаний и физических лиц TGR Group. Информация об этом была широко представлена в СМИ. Сообщалось, что владельцем указанной сети является украинский гражданин Георгий Росси.

По мнению чиновников Минфина США, Росси совместно с россиянами Еленой Чиркинян, Хаджи-Мурат Магомедовой, Никитой Красновым и латвийцем Андрейсом Браденсом причастны к отмыванию грязных денег, незаконному обмену наличных на криптовалюту, а также предоставлении услуг по сокрытию источников доходов. По результатам проведенного расследования Минфин США ввел санкции против всех перечисленных лиц, а также компаний, связанных с TGR Group: TGR Partners (Москва), TGR Corporate Concierge (Британия), TGR DWC-LLC (ОАЭ), Siam Expert (Таиланд) и Pullman Global Solutions (США).

Руководство Кыргызстана демонстрирует особое внимание к криптовалютному рынку. В феврале 2025 года Государственная служба финансовой разведки (ГСФР) внесла 22 криптовалютных компании в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их возможном участии в отмывании преступных доходов. Своим решением ГСФР запретил этим компаниям вести деятельность с банками и нефинансовыми организациями. Впоследствии с 20-ти участников криптовалютного рынка были сняты ограничения. Данный пример показывает, что власти страны понимают не только перспективность развития цифровой экономики, но и высокий уровень рисков, которые неизбежно приходят с новыми возможностями.

Если Минфин США начнет расследование против Blesavaris Group, часть вопросов, скорее всего, коснется работы ее кыргызстанского филиала. Под мониторинг американских аудиторов могут попасть не только все финансовые и деловые операции Blesavaris Group в Кыргызстане, но и работа национальных финансовых институтов, включая Центральный банк. Неизбежно возникнут временные ограничения, которые могут негативно сказаться на развитии финансового рынка страны, в том числе стремительно набирающего обороты рынка криптовалют. В частности, может пострадать пилотный проект по запуску "цифрового сома".

Нужны ли Кыргызстану такие последствия? Конечно, не нужны. Поэтому весьма разумным видится не ждать начала расследования американского Минфина, а действовать на опережение. На основании информации, собранной в открытых источниках, ГСФР возможно стоит внимательно изучить деятельность Blesavaris Group в Кыргызстане, акцентируя внимание на работу ее кыргызстанского филиала. Такое превентивное "расследование" поможет собрать необходимую информацию и быть готовым в случае необходимости к продуктивному сотрудничеству с американским финансовым ведомством. Таким образом можно свести на нет риски возможных ограничительных мер со стороны США. Необходимо действовать разумно и осторожно, чтобы сохранить лидерство Кыргызстана в развитии рынка криптоактивов в Средней Азии, а также имидж страны, где жестко пресекаются любые финансовые преступления.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446069
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  