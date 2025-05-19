Новый взгляд на жизнь позволит пересмотреть планы. Гороскоп с 19 по 25 мая

Неделя располагает к развитию личных отношений, общению, развлекательным путешествиям. Возможно появление новых увлечений, которые помогут сближению с близкими людьми и расширению круга общения. В ночь с 20 на 21 мая Солнце переходит в Зодиакальное созвездие Близнецы, что положит начало созидательных преобразований в жизни, которые состоятся в последующие дни недели. Новый взгляд на жизнь позволит пересмотреть планы и стратегии, что положит начало новой странице в профессиональном и личном развитии. Самое время актуализировать концепцию уже действующих проектов. Единственное, важно не терять связи с реальностью и здраво оценивать свои силы, уделяя достаточно времени для развития, пополнения багажа знаний. Переоценивая себя, можно допустить нелепые ошибки.

Овен – друзья и любимый человек наконец-то решатся озвучить то, что давно скрывали. Некоторые признания могут оказаться болезненными, но помогут прояснить ситуацию и убрать напряжение. Не избегайте откровенных разговоров - после них ваши отношения станут глубже и крепче. Восстановление здоровья продолжится: ранее начатое лечение принесёт плоды. При поддержке друзей и коллег вы найдёте решение застоявшихся проблем на работе и выйдете из тупика.

Телец – влияние корыстных знакомых ослабеет, а рядом окажутся надёжные друзья и родные, готовые поддержать. Финансовые вопросы начнут выравниваться: получится расплатиться с долгами, приобрести что-то важное или отложить на будущее. Свободное время и ресурсы позволят заняться профилактикой здоровья. Удалось дистанцироваться от токсичных людей - теперь можно наслаждаться встречами, поездками и приятными событиями.

Близнецы – деловое окружение пока будет склонно к морализаторству и попыткам навязать свои взгляды. Но ваш авторитет растёт, и на вашей стороне окажется большинство. Ощущая поддержку друзей и коллег, вы сможете не только утвердить свои идеи, но и одержать победу в важных делах. Поборов недавний стресс, вы вернёте себе энергию, а возможно и сердце любимого человека.

Рак – эмоциональная прохлада в близком кругу и остаточные признаки недомогания ещё дадут о себе знать. Берегите здоровье и избегайте переохлаждений. Тем не менее, намеченные поездки всё же состоятся и окажутся позитивными. Сближение с партнёром и роднёй станет возможным благодаря одному простому шагу навстречу. А на работе изменения в руководстве создадут для вас более благоприятные условия.

Лев – невозможность реализовать желаемое или потратить деньги так, как хотелось бы, может вызывать раздражение. Но пересмотр планов подарит облегчение: от чего-то отказавшись, вы обретёте больше, чем теряете. Финансовая ситуация выправится, появятся новые идеи для заработка, а лёгкие развлечения, поездки и свидания подарят радость. Обратите внимание на человека, который давно проявляет к вам интерес - возможно, в этом ключ к новым чувствам.

Дева – напряжение в доме и в деловых отношениях вновь даст о себе знать, особенно если затронутся старые обиды. Однако сейчас вы будете более готовы к компромиссам. Даже маленький шаг навстречу покажет вашу зрелость и даст позитивный пример. Финансовые поступления - зарплата или возвращённый долг - позволят расслабиться. А встречи с гостями или друзьями поднимут настроение.

Весы – прошлые обязательства и незавершённые дела напомнят о себе, как и люди, которых вы когда-то проигнорировали. Придётся действовать в нескольких направлениях сразу, совмещая работу и помощь близким. Важно не перегружаться. Поддержка от деловых партнёров придёт вовремя, и вы быстро расправитесь с задачами. А ближе к выходным - романтика, встречи и приятное общение.

Скорпион – обострятся старые разногласия с близкими. Дети, друзья или партнёр могут быть непривычно откровенны. Воспринимайте их слова не как обвинения, а как шанс наладить диалог. Умение слушать и принимать поможет не только сохранить отношения, но и избежать финансовых ошибок. Позитивный настрой откроет новые возможности на работе или в бизнесе.

Стрелец – очередная попытка реализовать прежние идеи, отвергнутые близкими, может окончиться неудачей. Прислушайтесь к мнению окружающих: в нём может крыться разумная альтернатива. Увидев ситуацию под новым углом, вы освободитесь от внутренних барьеров и придёте к важным выводам. Возможен искренний разговор о чувствах, который восстановит гармонию. А деловые предложения вдохновят на новые шаги.

Козерог – замкнувшись в себе, вы можете зайти в тупик, пытаясь всё решить в одиночку. Не стесняйтесь просить совета - диалог с близкими поможет найти выход. Совместные усилия улучшат атмосферу в семье и принесут ясность в делах. Участвуйте в конкурсах, отправляйте резюме - даже если ответа придётся подождать, вы заложите фундамент для будущего.

Водолей – ожидания поддержки от друзей и родных в финансовых вопросах могут не оправдаться. Не теряйте времени - активируйте собственные ресурсы. Домочадцы поддержат вас морально, и этого хватит, чтобы сдвинуться с места. Поездки и встречи окажутся продуктивными, а перспективы сотрудничества откроются там, где вы не ожидали.

Рыбы – излишняя вера в покровительство со стороны влиятельных знакомых может сыграть злую шутку. Полагайтесь на себя - это не только укрепит вашу позицию, но и поможет избежать неприятностей. Самостоятельные шаги в карьере или бизнесе будут продуктивными. А отдых в хорошей компании и новые знакомства вернут вдохновение и уверенность в себе.

Астролог Андрей Рязанцев