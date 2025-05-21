"Наш фильм "Долгий путь на летовку" выбрали из 6600 картин со всего мира"

Молодой режиссёр Илгиз-Шернияз Турсунбек уулу из Кыргызстана стал обладателем гран-при престижного кинофестиваля в Оберхаузене с фильмом "Долгий путь на летовку" - первой награды такого уровня для нашей страны с момента обретения независимости. В интервью изданию VB.KG он рассказал о создании фильма, источниках вдохновения, значении национального наследия и планах на дальнейшие проекты.

Какой опыт и впечатления вы получили от участия с документальным фильмом "Долгий путь на летовку" на таком престижном международном кинофестивале "International Short Film Festival Oberhausen"?

Участие в престижном кинофестивале в Оберхаузене стало для нас огромной честью и важным опытом. Наш докфильм "Долгий путь на Литовку" прошёл в основной конкурс среди 6600 заявок со всего мира, что уже было для нас большой победой. Мы стали единственными из Центральной Азии, кто прошёл в финал.

Фестиваль собирает сильнейшие короткометражные фильмы разных жанров, и конкуренция была очень высокой, в том числе с участием выдающихся анимаций из Японии и других стран. Мировая премьера нашего фильма именно на этом фестивале сделала событие ещё более значимым и вдохновляющим для нашей команды.

О чём ваш фильм? И что для вас было главной мотивацией при его создании - конкурс или творческое вдохновение?

Наш фильм рассказывает о кочевой жизни, о семи пастухах, которые собираются на летовку, о погодных условиях и их пути туда. Мы снимали фильм в первую очередь из творческого вдохновения, не думая о конкурсах и наградах. Жюри отметило, что фильм сделан с душой. И для нас это очень важно. Мы убеждены, что работать нужно с любовью и искренностью, и этот опыт подтверждает: не стоит ждать, нужно просто действовать, вкладывая в дело сердце.

Я вырос в селе, в сельской школе. Всегда ценил свободу и просторы родной природы. Сейчас уже 12 лет живу в Бишкеке, но тоска по пространству и настоящей жизни не отпускает. Мне хотелось показать эту свободу и дух кочевой жизни через кино.

В детстве у меня остались смутные воспоминания о том, как родственники выходили на пастбища, и я решил снять фильм про этот путь - дорогу на летовку. Мы нашли нашего главного героя - Азиза байке, очень душевного и открытого человека. С его семьёй и нашими родственниками мы год готовились к съёмкам.

Я убеждал их, что фильм получится, тем более у нас была поддержка департамента кинематографии Кыргызстана. Съёмки проходили летом в селе Терек-Суу Ат-Башинского района Нарынской области.

Когда фильм был готов, я показал его героям, и они были очень счастливы, что их жизнь запечатлена на экране и сохранена для истории.

Когда и как проходили съёмки вашего фильма? Почему вы выбрали для мировой премьеры именно кинофестиваль в Оберхаузене?

Съёмки фильма начались примерно год назад с приходом потепления, когда люди начинают собираться на летовку. Основные съёмки длились около двух недель, но монтаж занял около шести месяцев. Мы тщательно работали вместе с режиссёром и народным артистом Кыргызстана Артыкпаем Суюндуковым. Даже позволили себе паузу, чтобы потом свежим взглядом оценить результат. После нескольких финальных доработок мы решили, что фильм готов.

Для мировой премьеры мы выбрали кинофестиваль Оберхаузена, так как это один из самых престижных фестивалей класса А, очень значимый для короткометражного кино. Мы сразу нацелились на крупные фестивали, и участие в Оберхаузене стало для нас большой честью и важным событием.

Как связано участие вашего фильма в фестивалях класса А с возможностью получить номинацию на премию Оскар?

Все фестивали класса А дают особое право: если фильм выигрывает или получает гран-при, он автоматически становится претендентом на премию Оскар. Это похоже на получение лицензии для спортсменов на участие в Олимпиаде. Сейчас у нас есть такая лицензия - мы можем официально подать фильм на рассмотрение в Оскар. Как всё сложится дальше , зависит от времени и дальнейшей работы. Но мы готовы идти к этой цели и делать всё возможное.

Когда кыргызстанцы смогут увидеть вашу работу?

В Кыргызстане мы планируем устроить закрытый показ фильма. После того, как мы получили гран-при, интерес к нашей работе значительно вырос, и многие спрашивают, когда смогут её увидеть.

Сейчас мы хотим провести душевный, камерный показ - для тех, кто действительно хочет познакомиться с фильмом и погрузиться в его атмосферу. Думаем организовать это в начале июня.

В дальнейшем, конечно, мы будем работать над более широким показом, чтобы как можно больше людей в Кыргызстане смогли увидеть и оценить нашу работу.

Расскажите о себе?

В этом году мне исполнится 30 лет. Я выпускник Кыргызско-турецкого университета "Манас", факультета радио, телевидения и киноискусства. За годы учебы и после окончания университета я работал и на радио, и на телевидении, но именно кино стало моей настоящей страстью.

Я снимаю короткометражные фильмы и стараюсь представлять их на международных кинофестивалях. Если не считать дипломную работу и курсовой проект, то фильм, с которым мы сейчас участвовали, - это уже мой третий короткометражный фильм. Сейчас мы планируем перейти к созданию полнометражного фильма, ведь после получения гран-при ожидания и ответственность выросли. Очень важно сделать не просто хороший фильм, а историю, которая сможет привлечь внимание и получить признание на престижных кинофестивалях.

Как вы думаете, какое значение эта награда имеет для развития кыргызского кино на международной арене?

Это по счёту третий фильм, который получает такую награду, но после обретения независимости Кыргызстана - первый.

Ранее, в 1965 году, гран-при получил Болот Шамшиев с фильмом "Манасчи", а в 1983 году - режиссёр Шамиль Жапаров с документальным фильмом "Кочевье космонавта". После 1983 года эта наша награда - первая в истории независимого Кыргызстана, гран-при класса А. То есть по счёту это третий фильм с такой высокой оценкой.

Расскажите, пожалуйста, о своих ближайших планах и проектах. Что вы хотели бы реализовать в ближайшем будущем?

Моё будущее я вижу тесно связанным с развитием и сохранением нашего национального культурного наследия через кино. Я вырос в семье, где постоянно приходили люди из разных сфер политики, культуры, искусства. Это окружение с детства сформировало во мне глубокую любовь и уважение к нашим традициям и духовным ценностям. Я имел возможность лично познакомиться и услышать таких выдающихся мастеров, как известный манасчи Уркаш Мамбеталиев, акынов-импровизаторов Тууганбая Абдиева, Элмирбека Иманалиева и многих других.

Эти воспоминания и опыт сильно повлияли на мой творческий путь. Когда я поступал в университет, мне советовали снимать то, что мне действительно близко и хорошо знакомо. Для меня это стало ясным ответом - снимать фильмы о нашем национальном наследии, о наших уникальных традициях, таких как конные виды спорта, эпосы, творчество манасчи и акынов-импровизаторов.

В данный момент я горю идеей создать масштабный исторический фильм, посвящённый акынам-импровизаторам - уникальному явлению в культуре кыргызов и казахов, которое, на мой взгляд, является настоящим даром. Я считаю, что этот феномен должен быть представлен на самом высоком уровне, чтобы не только сохранить его для будущих поколений, но и познакомить с ним мир.

Конечно, для реализации такого проекта предстоит большая работа: поиск команды, финансирование, сотрудничество с культурными организациями и экспертами. Но я уверен, что со временем все это станет возможным, и я смогу воплотить свою мечту в реальность.