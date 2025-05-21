Стоит в 3 раза меньше, а даёт то же: зачем переплачивать, когда есть Honor

iPhone за 100k или Honor за 35k?

Выбор нового смартфона часто превращается в дилемму: гнаться за брендом или выбрать разумно. Honor X9c предлагает те же ключевые функции, за которые многие переплачивают в iPhone, только по куда более разумной цене.

Вдобавок у него суперпрочный корпус и защищенный от ударов экран. Регулярная поддержка обновлений программного обеспечения, так что этот смартфон прослужит вам долго.

Honor X9c предлагает:

AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, как у флагманов, но без флагманской цены; До 20 ГБ оперативной памяти (с технологией расширения) – iPhone и не снилось; Мощный аккумулятор на 5100 мАч и быстрая зарядка, чтобы работать и развлекаться весь день; Тонкий и прочный корпус с изогнутым экраном – выглядит и ощущается премиально; Качественная камера на 108 Мп обеспечит фото, которым не нужен фильтр.

Honor X9c – это разумный выбор. За 35 890 сомов вы получаете максимум, не жертвуя качеством, дизайном и производительностью. Доступна оплата малыми долями в рассрочку без первого взноса и переплат.

Если не гнаться за логотипом, который вероятнее всего будет закрыт чехлом, то мы нашли для вас баланс цены и возможностей – Honor X9c точно стоит внимания. На выбор в O!Store есть и другие, более бюджетные модели с отличными характеристиками: Honor – X6b, X7c, X8c или X5b и таким же кешбэком 1500 сомов на связь О!. Это реальная выгода, которую не даст ни один бренд за 100 тысяч сомов.

Так что вопрос, где покупать не стоит – конечно, в O!Store.

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