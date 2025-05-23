Рубен Аморим готов уйти в отставку после поражения в финале Лиги Европы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что готов покинуть свой пост без каких-либо компенсаций после поражения его команды от "Тоттенхэма" со счётом 0:1 в финале Лиги Европы - результата, который стал апогеем крайне неудачного сезона для клуба.

В данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги за тур до окончания чемпионата. Победа в Лиге Европы рассматривалась как единственная возможность спасти сезон и пробиться в еврокубки, однако гол Бреннана Джонсона в первом тайме принёс "Тоттенхэму" победу и путёвку в Лигу чемпионов, оставив манкунианцев за пределами европейских турниров.

На послематчевой пресс-конференции в Бильбао, проходившей на стадионе "Сан-Мамес", эмоциональный Аморим дал понять, что покинет команду, если руководство клуба или болельщики больше не верят в него.

"Я не собираюсь себя защищать - это не в моём стиле", - заявил Аморим. - "Если руководство и болельщики считают, что я не тот человек, я уйду на следующий день без каких-либо разговоров о компенсациях".

Поражение также сулит серьёзные финансовые потери. Совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф ранее оценивал ущерб от непопадания в Лигу чемпионов в диапазоне от 80 до 100 миллионов фунтов стерлингов - за счёт снижения доходов от трансляций, матч-дней и коммерческой деятельности.

Несмотря на неудачу, Аморим не стал оправдываться.

"У меня нет, что показать болельщикам, чтобы сказать: "Я улучшусь благодаря вот этому." Это очень тяжело для меня", - добавил он. - "Сейчас остаётся только немного веры. Посмотрим, что будет дальше".

На фоне усиливающегося давления со стороны фанатов и прессы, руководство клуба сталкивается с важным выбором относительно будущего 39-летнего португальского специалиста, возглавившего команду менее года назад. Решение, по всей вероятности, будет принято в ближайшие дни.