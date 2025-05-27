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В России ученые создали недорогой сорбент для быстрой очистки воды от нефти

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- Светлана Лаптева
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На кафедре Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова создали гидрофобный сорбционный материал на основе промышленных отходов - диатомитового шлама и пыли обжиговых печей. Новый сорбент эффективно поглощает нефть и органические загрязнители из воды, устойчив к агрессивным средам и поддаётся многократной регенерации.

Производство не требует высоких температур - смесь обжигается всего при 450 °C, что снижает энергозатраты минимум на 25 % по сравнению с существующими аналогами. Испытания показали высокий коэффициент поглощения углеводородов, что делает материал востребованным в нефтехимии, ЖКХ, энергетике и пищевой промышленности.

Разработка выполнена в рамках федеральной программы "Приоритет-2030" с использованием оборудования Центра высоких технологий БГТУ. "Мы хотели дать промышленным предприятиям инструмент, который одновременно сокращает затраты и уменьшает экологический след", - отмечают авторы проекта.


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URL: https://www.vb.kg/446273
Теги:
вода, нефть, Россия
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