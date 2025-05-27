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В Бишкеке завершился тренерский курс категории "С" АФК

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- Самуэль Деди Ирие
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В Национальной футбольной академии в Бишкеке прошёл тренерский курс категории "С" Азиатской футбольной конфедерации (АФК). В обучении приняли участие 24 начинающих тренера из разных регионов Кыргызстана.

Курс длился два месяца - с 14 апреля по май, - и был проведён опытными специалистами Валерием Березовским, Адилетом Усеновым и Бактияром Абдулдаевым.

В программе курса были теория и практика работы с юными футболистами: организация тренировочного процесса, техническая и тактическая подготовка, педагогические методы и многое другое.

По окончании курса все участники получили сертификаты. Обучение прошло при поддержке АФК и Кыргызского футбольного союза с целью развития тренерских кадров и укрепления детско-юношеского футбола в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/446326
Теги:
тренер, футбол, Кыргызстан
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