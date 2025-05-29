Сборная Кыргызстана выступит на чемпионате мира по рукопашному бою в Турции

Сборная Кыргызстана примет участие в чемпионате мира по рукопашному бою, который пройдет с 30 мая по 1 июня в городе Бурса, Турция. В престижном турнире выступят спортсмены из 29 стран, включая сильнейших бойцов Азии, Европы и Ближнего Востока.

Как сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, кыргызскую команду возглавляют главный тренер Талас Токоров и тренер Аманбек Кыдыралиев.

Соревнования пройдут в нескольких дисциплинах:

"Поединок" (10 мужских и 7 женских весовых категорий),

"Самооборона" (10 мужских и 5 женских категорий),

"Самооборона 1+1" - командные выступления в парах.

Состав сборной Кыргызстана:

Дисциплина "Поединок":

57 кг - Автандил Жоомартбек уулу

62 кг - Эрназар Асанов

73 кг - Кундузбек Турсунбеков

80 кг - Нурсултан Коккозов

Дисциплина "Самооборона":

85 кг - Райымкул Кыдыралиев

85 кг - Азат Жумабаев

Для кыргызских бойцов участие в чемпионате мира - это не только борьба за медали, но и возможность проявить себя на мировой арене, укрепить спортивный имидж страны и внести вклад в развитие рукопашного боя в Кыргызстане.

Ожидается, что турнир в Бурсе станет ярким и напряжённым спортивным событием. Пожелаем нашей