Сборная Кыргызстана выступит на чемпионате мира по рукопашному бою в Турции

Сборная Кыргызстана примет участие в чемпионате мира по рукопашному бою, который пройдет с 30 мая по 1 июня в городе Бурса, Турция. В престижном турнире выступят спортсмены из 29 стран, включая сильнейших бойцов Азии, Европы и Ближнего Востока.
Как сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, кыргызскую команду возглавляют главный тренер Талас Токоров и тренер Аманбек Кыдыралиев.
Соревнования пройдут в нескольких дисциплинах:
"Поединок" (10 мужских и 7 женских весовых категорий),
"Самооборона" (10 мужских и 5 женских категорий),
"Самооборона 1+1" - командные выступления в парах.
Состав сборной Кыргызстана:
Дисциплина "Поединок":
57 кг - Автандил Жоомартбек уулу
62 кг - Эрназар Асанов
73 кг - Кундузбек Турсунбеков
80 кг - Нурсултан Коккозов
Дисциплина "Самооборона":
85 кг - Райымкул Кыдыралиев
85 кг - Азат Жумабаев
Для кыргызских бойцов участие в чемпионате мира - это не только борьба за медали, но и возможность проявить себя на мировой арене, укрепить спортивный имидж страны и внести вклад в развитие рукопашного боя в Кыргызстане.
Ожидается, что турнир в Бурсе станет ярким и напряжённым спортивным событием. Пожелаем нашей