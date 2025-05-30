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Бенавидес обвинил Бивола в отказе от боя и уклонении от крупного гонорара

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- Самуэль Деди Ирие
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Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Дэвид Бенавидес выступил с резкой критикой в адрес россиянина Дмитрия Бивола, обвинив его в отказе от потенциального поединка ради продолжения трилогии с Артуром Бетербиевым.

По словам Бенавидеса, Биволу предлагали 8 миллионов долларов за бой, однако тот предпочёл вновь встретиться с экс-абсолютным чемпионом мира Бетербиевым. Американский боксер выразил недоумение по поводу отказа от столь выгодного предложения.

"Биволу предлагали 8 миллионов долларов. Я не знаю, сколько бы он на самом деле получил, но говорят, что за последний бой с Бетербиевым он заработал 2,7 млн. А тут ему предложили 8 млн. И нельзя забывать, что Бивол - это не такое уж и известное имя в мире бокса, как и Бетербиев. Они крутые бойцы, но они не продаются. Поэтому для меня загадка, почему он не хочет по-настоящему заработать в бою со мной!" - заявил Бенавидес в интервью на YouTube-канале Генри Сехудо и Камару Усмана.

Бенавидес продолжает настаивать на объединительном поединке и считает, что бой с ним стал бы коммерчески более успешным и интересным для болельщиков. Представители Бивола пока не комментировали это заявление.


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URL: https://www.vb.kg/446462
Теги:
бокс
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