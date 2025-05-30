Сборная Кыргызстана сыграет с Пакистаном во втором туре Лиги наций CAVA

30 мая сборная Кыргызстана по волейболу проведёт второй матч на турнире Лиги наций Центрально-азиатской волейбольной ассоциации (CAVA), который проходит в Ташкенте.

В турнире участвуют семь сборных, разделённых на две группы. Кыргызстан выступает в группе B вместе с командами Казахстана и Пакистана.

В первом туре, состоявшемся 29 мая, кыргызстанцы обыграли Казахстан со счётом 3:1 и вышли на первую строчку в своей группе. Подопечные Андрея Анкудинова показали уверенную игру и подошли ко второму туру в хорошем настроении.

Сегодня соперником кыргызской команды станет сборная Пакистана. Поединок имеет ключевое значение в борьбе за выход в следующий этап соревнований.