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Недомогания и тревоги станут достоянием прошлого. Гороскоп с 2 по 8 июня

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Первая неделя календарного лета располагает к решению срочных вопросов и улаживанию споров, конфликтов. Луна будет расти в течение всей недели, настраивая на созидательную волну и развитие. Можно запускать новые проекты, в том числе обучающие. Полезно продвигать бизнес через новые каналы продвижения. Эксперименты окажутся полезными. Удачны покупки, сделки. Откладывать важные встречи, работу с болезненной темой на следующую неделю не желательно. Уровень эмоциональных колебаний там увеличится, а потому и результат окажется совершенно иным. Повышается вероятность стрессов и конфликтов.

Овен – ваше мнение будет не только услышано, но и одобрено. Деловые партнёры могут согласиться на ваши условия, при заключении договоров и поддержат предложенные вами новые проекты. Преодолев обиды и разочарования, вы наладите личную жизнь. Развлекательные поездки и свидания помогут справиться с негативными воспоминаниями и оправдают ваши ожидания. Прежние ошибки не повторяться, а потому общению с любимым человеком и летнему отдыху ничто не помешает.

Телец – полоса испытаний и стрессов завершилась. Можно будет расслабиться, отдохнуть, восстановить силы и приняться за работу. Найдутся помощники, которые облегчат ваш труд, что-то отремонтируют сами. В процессе уборки, найдутся потерянные вещи, чему вы будете рады, а также освободится немало место в шкафах или кладовых, поскольку вы решитесь избавиться от копившегося годами хлама. Процесс обновления завершиться удачным походом по магазинам.

Близнецы – прекратив транжирить деньги, и тратить время на бесцельное обсуждение глобальных проектов, вы приведёте нервы в порядок и возобновите общение с друзьями, любимым человеком. Ответив на их сообщения, вы вновь окажитесь в центре наиболее интересных событий. Деловые партнёры и близкие люди соскучились по вашим шуткам. Вернувшееся настроение, позволит наладить деловое общение, и от души повеселиться на вечеринках. Отправленное романтическое сообщение не останется без ответа.

Рак – мирно разрешатся спорные вопросы на работе, исчезнет напряжённость в отношениях с руководством. Вы сможете прийти к удобному для вас решению, что укрепит положение на работе и поможет увеличить доходы. Отдохнув от эмоционально непростого периода, вы спокойно поговорите с любимым человеком, достигнете понимания с детьми. Выяснится, что их требования не столь заоблачны, как казалось. Вам будет под силу исполнить их желания, и они в долгу не останутся.

Лев – недомогания и тревоги станут достоянием прошлого. Вы вновь полны сил, а ваши мечты начнут воплощаться. Наступил ваш черёд командовать и управлять. Под вашим предводительством дела пойдут в гору, а вы даже сможете позволить себе несколько дней бесшабашного летнего отдыха. Без всяких обсуждений берите с собой любимого человека или родственников и отправляйтесь в путешествие. Вы всё организуете по пути, если до этого не были забронированы номера и не были куплены билеты.

Дева – пересмотрите некоторые решения, и если вы ещё не потратили деньги, откажитесь от прежних намерений. Вы избежите появления долгов, а деньги истратите более удачно. Неожиданно появится возможность дополнительного заработка, что снимет с повестки дня решение финансовых вопросов. Случайная встреча с руководством или влиятельными людьми даст возможность замолвить слово за близких вам людей, а также уладить проблемы с документами.

Весы – сослуживцы и хорошие знакомые выступят в роли миротворцев при разрешении конфликта с руководством или деловыми партнёрами. Они помогут найти решение, которое не ущемит ваших интересов и устроит другую сторону конфликта. Завершив противостояние, вы устремитесь на встречу романтике и летнему отдыху. Любимый человек и родственники давно ожидают момента, когда вы освободитесь от проблем и пригласят в увлекательный вояж, либо приедут к вам в гости.

Скорпион – проблемы в отношениях и сложности в поездках перестанут вас преследовать. Поступки друзей и любимого человека уже не будут доставлять неприятности, а от некоторых затей вы откажитесь сами. Улучшится самочувствие, а полученные известия дадут надежду на решение возникших ранее проблем. Продуктивно пройдут встречи с руководством и посещение различных инстанций. Необходимые документы вы получите в сжатые сроки. Ожидайте небольших финансовых поступлений.

Стрелец – совладав с любителями приключений и собственным азартом, вы перестанете сорить деньгами. Покупки станут продуманными, а возникающие идеи пойдут на пользу делам и отношениям. Неожиданное известие откроет новые возможности для бизнеса и саморазвития, а порывы чувств вдохнут страсть в отношения. Романтическая поездка окажется недолгой, но полной ярких впечатлений. Дети и любимый человек придут в восторг от ваших задумок. Если спутника жизни ещё нет, вы легко сможете это исправить.

Козерог - преобразования на работе и в доме направят вашу энергию на созидание. Раздоры с деловыми партнёрами и домочадцами прекратятся, поскольку каждый займётся своим делом. Удачное время для открытия собственного бизнеса, либо вложения средств в новое направление. Стоит поискать новую работу, либо дополнительные источники доходов. Поиск принесёт хорошие плоды, что пополнит казну, а также поможет осилить крупные приобретения и летний отдых.

Водолей – возникнет идея где и как провести летний отдых, а также романтическое рандеву. Оригинальный выбор и ваша решительность, обезоружат близких людей, которые до этого отметали любые ваши предложения. Появится настроение и дальше удивлять приятными сюрпризами, что сделает этот вояж незабываемым. Недуги напоминать о себе не будут, что освободит от многих хлопот. Продуктивно пройдут деловые встречи и совещания.

Рыбы – полученное деловое предложение изменит ваши планы на отдых, зато вы пополните казну и продвинетесь по карьерной лестнице. Работа не займёт всё оставшееся лето, и у вас ещё будет возможность устроить поездку. Пока работа не даёт возможность уехать далеко, домочадцы предложат заняться ремонтом или небольшими преобразованиями в доме, а также покупками. Вы благополучно справитесь с домашними хлопотами, освободив себя от этих забот во время отдыха.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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