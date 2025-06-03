Джек Дрейпер и Кэмерон Норри вошли в историю на "Ролан Гаррос"

Британцы Джек Дрейпер и Кэмерон Норри совершили историческое достижение на Открытом чемпионате Франции. Впервые в Открытую эру два британских теннисиста вышли в четвёртый раунд турнира "Ролан Гаррос".

Пятый номер посева Джек Дрейпер уверенно обыграл восходящую звезду из Бразилии Жоау Фонсеку со счётом 6:2, 6:4, 6:2, показав мощную и стабильную игру на грунте.

Позже в тот же вечер Кэмерон Норри одержал неожиданно лёгкую победу над своим соотечественником, шотландцем Джейкобом Фёрнли - 6:3, 7:6, 6:2. Матч проходил под звуки фейерверков, которые запускали фанаты "Пари Сен-Жермен" перед трансляцией финала Лиги чемпионов на стадионе "Парк де Пренс".

"За три сета я сменил около семи футболок - настолько было жарко и тяжело. Пришлось изрядно потрудиться, - поделился Норри. - Самым сложным было справиться с фейерверками!"

Это лучший результат британских мужчин на "Ролан Гаррос" с 1963 года, когда в четвёртый круг вышли Билли Найт, Бобби Уилсон и Майк Сангстер. Успех Дрейпера и Норри стал кульминацией удачного сезона на грунте для британского тенниса и свидетельствует о прогрессе игроков на традиционно сложной для них поверхности.

Оба теннисиста теперь нацелены на продолжение исторического выступления в четвёртом раунде.