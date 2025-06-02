Сборная Кыргызстана (U-23) начала подготовку к отбору на Кубок Азии

Сборная Кыргызстана по футболу (до 23 лет) начала подготовку к квалификационному этапу Кубка Азии U-23, который пройдет с 1 по 9 сентября 2025 года в Бишкеке. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

По результатам жеребьевки кыргызская команда попала в группу "E" вместе с Узбекистаном, Палестиной и Шри-Ланкой. Возглавляет сборную главный тренер Эдмар Ласерда. Подготовительный учебно-тренировочный сбор продлится до 25 июня, в нем участвуют 45 футболистов. В рамках подготовки команда проведёт три товарищеских матча:

9 июня: Узбекистан – Кыргызстан (в Ташкенте)

21 июня: Кыргызстан – Индия (в Душанбе)

24 июня: Таджикистан – Кыргызстан (в Душанбе)

В отборочном турнире Кубка Азии примут участие 44 команды, разделённые на 11 групп. Победители групп и четыре лучшие команды, занявшие вторые места, получат путёвки в финальную часть турнира.

Финальная стадия Кубка Азии U-23 пройдёт в январе 2026 года в Саудовской Аравии. Действующим чемпионом турнира является сборная Японии, победившая в финале 2024 года команду Узбекистана со счётом 1:0. Сборная Кыргызстана тогда не смогла пройти квалификацию.