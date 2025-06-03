Цены на ипотечные квартиры в КР стартуют от 750 долларов за кв. метр

Цена за квадратный метр ипотечной квартиры начинается от 750 долларов. Об этом агентству "Кабар" сообщил заместитель председателя Государственной ипотечной компании Тилек Жээнбаев.

По его словам, поскольку ипотечные квартиры предоставляются на срок до 25 лет, при определении цен учитываются возможные изменения инфляции за этот период.

"Люди, стоящие в очереди, приобретают квартиры примерно по 750 долларов за квадратный метр. А гражданам, покупающим жилье по механизму долевого строительства, цены начинаются от 850 долларов. Для каждого объекта цена определяется индивидуально, поскольку у каждого района есть свои особенности и инженерная инфраструктура построенного жилья. Поэтому цены могут отличаться. Если сравнивать, то квартиры, приобретаемые по очереди, обходятся значительно дешевле, чем по долевому строительству", - отметил Тилек Жээнбаев.