Ошские спортсменки стали медалистками чемпионата мира по борьбе на поясах

Две спортсменки из города Ош успешно выступили на чемпионате мира по борьбе на поясах, который состоялся в Нукусе (Узбекистан). Они завоевали медали, подтвердив высокий уровень подготовки и мастерства кыргызских борцов.

Чемпионат собрал сильнейших спортсменов из разных стран, и участие кыргызстанских девушек стало заметным событием на турнире. Их успех отмечен как в спортивных кругах, так и среди представителей Ошской области.

Победа спортсменок стала важным вкладом в развитие национального вида спорта и вдохновением для молодых атлетов Кыргызстана.