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Ошские спортсменки стали медалистками чемпионата мира по борьбе на поясах

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- Самуэль Деди Ирие
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Две спортсменки из города Ош успешно выступили на чемпионате мира по борьбе на поясах, который состоялся в Нукусе (Узбекистан). Они завоевали медали, подтвердив высокий уровень подготовки и мастерства кыргызских борцов.

Чемпионат собрал сильнейших спортсменов из разных стран, и участие кыргызстанских девушек стало заметным событием на турнире. Их успех отмечен как в спортивных кругах, так и среди представителей Ошской области.

Победа спортсменок стала важным вкладом в развитие национального вида спорта и вдохновением для молодых атлетов Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/446631
Теги:
борьба, турнир, Узбекистан, Кыргызстан
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