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Сегодня в Бишкеке "Хор Турецкого" и "Сопрано" выступят с концертом

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня в Бишкеке состоится бесплатный концерт "Хора Турецкого" и арт-группы "Сопрано". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, мероприятие пройдёт 4 июня в 19: 00 на площади "Ала-Тоо". Жителей и гостей столицы приглашают насладиться живым исполнением известных композиций о жизни, мире и дружбе.

Мероприятие проходит при поддержке кабинета министров КР, правительства Москвы и посольства России в Кыргызстане.

Концерт проходит в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторы обещают яркое шоу. с мощной энергетикой и профессиональным вокалом, объединяющим поколения и культуры.

Вход свободный.


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URL: https://www.vb.kg/446650
Теги:
ВОВ, концерт, Россия, Бишкек
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