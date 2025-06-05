Погода
$ 87.30 - 87.70
€ 98.62 - 99.62

Сборная Кыргызстана по рукопашному бою выиграла три медали на ЧМ в Турции

240  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Кыргызстана по рукопашному бою достойно представила страну на чемпионате мира, прошедшем в турецком городе Бурса, завоевав три медали - одну серебряную и две бронзовые. Об этом официально сообщает Государственное агентство по физической культуре и спорту Кыргызской Республики.

В весовой категории до 73 кг Кундузбек Турсунбеков стал серебряным призёром, показав уверенное и техничное выступление на протяжении всего турнира.

Бронзовые медали завоевали:

Нурсултан Көккөзов в категории до 80 кг,

Азат Жумабаев в категории до 85 кг.

Кыргызская сборная выступала под руководством главного тренера Таласа Токорова и тренера Аманбека Кыдыралиева.

Госагентство физкультуры и спорта выразило благодарность спортсменам и тренерскому штабу за вклад в развитие рукопашного боя в Кыргызстане и достойное выступление на международной арене.

Это достижение вновь подчёркивает высокий уровень подготовки кыргызстанских бойцов и их способность бороться за медали на крупнейших мировых турнирах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446683
Теги:
рукопашный бой, Турция, чемпионат мира, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  