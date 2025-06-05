Сборная Кыргызстана по рукопашному бою выиграла три медали на ЧМ в Турции

Сборная Кыргызстана по рукопашному бою достойно представила страну на чемпионате мира, прошедшем в турецком городе Бурса, завоевав три медали - одну серебряную и две бронзовые. Об этом официально сообщает Государственное агентство по физической культуре и спорту Кыргызской Республики.

В весовой категории до 73 кг Кундузбек Турсунбеков стал серебряным призёром, показав уверенное и техничное выступление на протяжении всего турнира.

Бронзовые медали завоевали:

Нурсултан Көккөзов в категории до 80 кг,

Азат Жумабаев в категории до 85 кг.

Кыргызская сборная выступала под руководством главного тренера Таласа Токорова и тренера Аманбека Кыдыралиева.

Госагентство физкультуры и спорта выразило благодарность спортсменам и тренерскому штабу за вклад в развитие рукопашного боя в Кыргызстане и достойное выступление на международной арене.

Это достижение вновь подчёркивает высокий уровень подготовки кыргызстанских бойцов и их способность бороться за медали на крупнейших мировых турнирах.