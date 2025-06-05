Женская сборная Кыргызстана U-20 сыграет в отборе Кубка Азии-2026

С 2 по 10 августа 2025 года женская сборная Кыргызстана по футболу среди игроков до 20 лет примет участие в отборочном этапе Кубка Азии-2026. По результатам жеребьёвки команда попала в группу "B", где её соперниками станут сборные Вьетнама, Гонконга и Сингапура. Все матчи пройдут в городе Ханой (Вьетнам).

Победители восьми групп первого этапа выйдут в финальную часть турнира, которая состоится с 1 по 18 апреля 2026 года в Таиланде. В финале примут участие 12 сильнейших команд континента.

Расписание матчей женской сборной Кыргызстана:

6 августа, 15:00 - Кыргызстан - Гонконг

8 августа, 15:00 - Кыргызстан - Сингапур

10 августа, 18:00 - Кыргызстан - Вьетнам

Информацию распространил Кыргызский футбольный союз.