Женская сборная Кыргызстана U-20 сыграет в отборе Кубка Азии-2026

С 2 по 10 августа 2025 года женская сборная Кыргызстана по футболу среди игроков до 20 лет примет участие в отборочном этапе Кубка Азии-2026. По результатам жеребьёвки команда попала в группу "B", где её соперниками станут сборные Вьетнама, Гонконга и Сингапура. Все матчи пройдут в городе Ханой (Вьетнам).
Победители восьми групп первого этапа выйдут в финальную часть турнира, которая состоится с 1 по 18 апреля 2026 года в Таиланде. В финале примут участие 12 сильнейших команд континента.
Расписание матчей женской сборной Кыргызстана:
6 августа, 15:00 - Кыргызстан - Гонконг
8 августа, 15:00 - Кыргызстан - Сингапур
10 августа, 18:00 - Кыргызстан - Вьетнам
Информацию распространил Кыргызский футбольный союз.