В КР более 11 тыс. сотрудников МВД обеспечат порядок во время Курман айта

В рамках подготовки к празднику Курман Айт сотрудники органов внутренних дел проводят комплекс профилактических и охранных мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и предотвращение возможных инцидентов в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба МВД. По ее данным, особый акцент сделан на безопасность дорожного движения.

6 июня более 11 тысяч сотрудников милиции будут обеспечивать общественный порядок в мечетях и на прилегающих к ним территориях по всей территории Кыргызстана.

Во всех подразделениях милиции прошли строевые смотры, в ходе которых оценивалась готовность личного состава к несению службы в праздничный день. Усилен контроль за обстановкой в местах массового пребывания граждан.

Сотрудникам даны чёткие указания по соблюдению законности, усилению мер безопасности, мониторингу оперативной ситуации и поддержанию дисциплины в период проведения праздничных мероприятий.