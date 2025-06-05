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В КР более 11 тыс. сотрудников МВД обеспечат порядок во время Курман айта

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках подготовки к празднику Курман Айт сотрудники органов внутренних дел проводят комплекс профилактических и охранных мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и предотвращение возможных инцидентов в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба МВД. По ее данным, особый акцент сделан на безопасность дорожного движения.

6 июня более 11 тысяч сотрудников милиции будут обеспечивать общественный порядок в мечетях и на прилегающих к ним территориях по всей территории Кыргызстана.

Во всех подразделениях милиции прошли строевые смотры, в ходе которых оценивалась готовность личного состава к несению службы в праздничный день. Усилен контроль за обстановкой в местах массового пребывания граждан.

Сотрудникам даны чёткие указания по соблюдению законности, усилению мер безопасности, мониторингу оперативной ситуации и поддержанию дисциплины в период проведения праздничных мероприятий.


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URL: https://www.vb.kg/446695
Теги:
МВД, мечеть, праздник, безопасность, Кыргызстан
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