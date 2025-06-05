Болельщики смогут поболеть сегодня за наших футболистов на площади Ала-Тоо

Сегодня, 5 июня, сборная Кыргызстана по футболу проведет важнейший матч против команды Северной Кореи - в рамках третьего раунда отборочного этапа чемпионата мира-2026. Игра пройдет в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, на стадионе "Файсал Бин Фахд". Стартовый свисток прозвучит уже после полуночи - в 00:15 по бишкекскому времени.

Для команды Максима Лисицына это - матч-реванш: в октябре 2024 года кыргызстанцы уже обыграли КНДР со счетом 1:0 в Бишкеке. Сегодня - шанс закрепить успех.

Чтобы поддержать наших парней, в Бишкеке организовали фан-зону на площади Ала-Тоо. Здесь, под открытым небом, пройдет масштабный LEGEND FAN FEST - фестиваль футбола, музыки и народного веселья.

Сцена, экраны, свет, звук - все, как на большом концерте. В программе - выступления популярных артистов: Омар, Freeman 996, Бек Борбиев, DJ Айгерим Назар, Bakr, Бегиш, Баястан, DJ Little Padre, Tamga, Allega и Easy Leggo.

Гостей ждут не только музыка и прямая трансляция матча, но и спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры.

Место: площадь Ала-Тоо, Бишкек

Начало фан-зоны: 19:00

Начало матча: 00:15 (ночь с 5 на 6 июня)

Вход: свободный

Фестиваль организован Кыргызским футбольным союзом и компанией Shoro. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть и дома - на канале УТРК Спорт, а также в кабельных сетях КСТВ (Мегалайн, Неотелеком, Акнет).

Но лучше все-таки - вместе. На площади. В сердце столицы. Под звуки гимна. Под крики болельщиков. За наших!