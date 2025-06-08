В Кыргызстане введут категорию "М" для водителей скутеров и мопедов

Главное управление безопасности дорожного движения продолжает рейды по выявлению нарушений среди водителей мопедов и скутеров, которые беспокоят граждан громкими звуками и оснащены дополнительными устройствами с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, с начала года на штрафстоянку водворено более 700 таких транспортных средств.

В ближайшее время для водителей мопедов и скутеров с объёмом двигателя до 50 куб. см будет введена новая категория "М" предполагающая обязательную регистрацию и получение государственного номерного знака. Также планируется ужесточение ответственности за нарушение правил. Соответствующий законопроект уже разработан и находится на стадии согласования с государственными органами.

ГУОБДД просит граждан сообщать о нарушениях ПДД со стороны водителей мопедов и скутеров через WhatsApp по номеру 0777 102 102. Все обращения будут рассмотрены, и по ним примут соответствующие меры.