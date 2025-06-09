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Осужденный в ИК-27 через соцсети призывал к беспорядкам и захвату власти

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ГКНБ возбудил уголовное дело против Б.Э.М., отбывающего шестилетний срок наказания в исправительной колонии №27 за преступления, связанные с призывами к массовым беспорядкам и возбуждению межнациональной вражды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С января 2025 года он систематически размещал в соцсети "Фейсбук" провокационные публикации через фейковый аккаунт "Алып Качар Салып Качар" направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации и призывы к насильственному захвату власти.

По данным ГКНБ, обвиняемый поддерживал связь с блогером Б.Темировым из проекта "Temirov Live" передавая ему информацию из колонии и получая инструкции.

Экспертиза подтвердила, что его публикации содержали призывы к неподчинению власти, организации массовых беспорядков и насилию над гражданами, а также попытки изменить конституционный строй насильственным путем.

В настоящее время продолжается расследование. Материалы готовятся к направлению в суд.

ГКНБ предупреждает о строгой уголовной ответственности за распространение провокационных материалов, направленных на подрыв общественной безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/446816
Теги:
ГКНБ, задержание, колонии, социальные сети
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