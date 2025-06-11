Калифорния подала иск на Трампа из-за введения войск в Лос-Анджелес

Штат Калифорния обратился в федеральный суд с иском к администрации президента США Дональда Трампа. Повод - решение Трампа направить Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов против миграционной политики Белого дома.

В 22-страничной жалобе, поданной в Сан-Франциско, утверждается, что действия президента нарушают федеральный закон и Конституцию США. "7 июня Трамп превысил полномочия, вмешавшись в дела штата и игнорируя полномочия губернатора, который является главнокомандующим Национальной гвардии", - говорится в документе.

Сам Трамп 9 июня поддержал идею ареста губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, назвав его "абсолютно некомпетентным". "Если бы я был на месте главы службы безопасности границ, я бы это сделал", - заявил президент.

Гэвин Ньюсом резко отреагировал на угрозы, назвав действия Трампа "шагом к авторитаризму". "Никогда не думал, что доживу до такого в Америке", - написал губернатор в соцсетях.

Массовые протесты в Калифорнии начались 6 июня после рейдов иммиграционной службы ICE, в ходе которых задержали десятки человек. Демонстранты забрасывали сотрудников камнями, те в ответ применяли светошумовые гранаты и резиновые пули.

7 июня Трамп без согласия властей штата распорядился направить Национальную гвардию для подавления беспорядков. Ньюсом потребовал отменить это решение, подчеркнув, что оно нарушает суверенитет Калифорнии и может усугубить ситуацию.