"Арт-футбол": Как артисты из Кыргызстана сыграли в Москве и покорили сердца

С 1 по 11 июня Москва принимала международный музыкально-спортивный фестиваль "Арт-футбол". На футбольных полях и концертных площадках столицы России развернулся настоящий праздник культуры, спорта и дружбы. В числе участников - сборная артистов Кыргызстана "Арт KG", которая вновь продемонстрировала, что музыка, как и футбол, требует таланта, выносливости и большой души.

В беседе с VB.KG руководитель команды, представитель Ассоциации "Арт-футбол" в КР Елена Соклакова рассказала, что оманда была создана в 2015 году по моей инициативе.

- Тогда я возглавляла спортивный журнал SportMen и подумала: почему бы не объединить артистов, которые поют и играют в футбол? Идея сработала и уже через неделю у нас был состав и заявка на первый международный турнир. Мы дебютировали в том же году, сыграли все матчи вничью, но запомнились зрителям. Наша форма признана самой красивой, а концертная программа собрала аншлаг.

С тех пор прошло десять лет. За это время команда не только окрепла, но и завоевала признание - в 2019 году "Арт KG" удостоилась "золота" за лучшую концертную программу. Сборная регулярно участвует в фестивалях, а поддержка группы "Город 312" - еще один символ преемственности и вдохновения, - рассказала она.

Звезды на поле и сцене

Состав сборной говорит сам за себя. В ней - оперные исполнители, звезды поп-сцены, театральные актеры и даже один спортивный комментатор. Многие из них имеют консерваторское образование, что делает каждый концерт команды настоящим праздником профессионализма и чувств.

Среди участников фестиваля 2025 года:

Александр Волкодав - победитель десятого сезона шоу "Голос", автор песен, поэт, "Отличник культуры" КР. Постоянный участник команды с 2015 года.

Адиль Чекилов - Заслуженный артист КР, лауреат конкурсов "Голос Азии" и "Юрмала-90", бронзовый призёр вокального конкурса в Голливуде.

Аскар Султаналиев (mr.Oscar) - джазовый певец, участник шоу "Голос 60+", известный по фестивалям от Алматы до Токио.

Алмаз Раимжанов - телеведущий КТРК-Спорт, актер, голос и лицо кыргызского спорта.

Руслан Сыдыков - главный тренер команды, ветеран, экс-капитан сборной КР, игравший за "Алай", "Динамо", "Дордой".

Игорь Воронцов - "Маэстро русского романса", Заслуженный артист КР, награжден медалью Пушкина по указу президента РФ.

Петр Спицын, Данияр Долотбаков, Нурсултан Сейсембаев - имена, знакомые знатокам академической сцены и победителям международных конкурсов.

Темирлан Магзимов - оперный солист и кандидат в мастера спорта по боксу.

Максатбек уулу Арсен - актер и каскадер, серебряный призер чемпионата мира по грэпплингу.

Абиль Байгазиев, Нурлан Бактыбеков, Исланбек Ахматов - артисты театра и кино, любимцы публики.

Бактыгул Абди Жетиген - этномузыкант и чемпионка по стрельбе из лука.

Тимур Кожобеков, Кундуз Бостонова, Мурат Дербишалиев - лауреаты конкурсов, выпускники РАМ им. Гнесиных.

Марлен Алибеков, Амантур Абдусалам уулу, Аскар Качкынбаев, Мырза Султанбеков, Адиль Каныбеков, Жаныбек Онолбаев - представители театров, кино и музыкальных сцен Кыргызстана.

Музыка и спорт как дипломатия

Концерт команды прошёл 11 июня в концертном зале "Измайлово". Артисты из Кыргызстана исполнили как современные композиции, так и классику, удивляя диапазоном, харизмой и настроением. Это был не просто концерт - это было признание в любви своей культуре, своим корням и своей стране.

Фестиваль "Арт-футбол" показывает: музыка и спорт могут быть мощным инструментом народной дипломатии. "Арт KG" уверенно доказывает, что Кыргызстан богат талантами и умеет достойно представлять себя на международной арене - ярко, профессионально и от всего сердца.