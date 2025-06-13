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Айпери Медет кызы - вторая в мировом рейтинге UWW в категории до 76 кг

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанская спортсменка Айпери Медет кызы заняла второе место в обновленном мировом рейтинге Международного союза борьбы (UWW) в весовой категории до 76 кг.

Новый рейтинг был сформирован по итогам рейтингового турнира, прошедшего в Монголии. Айпери Медет кызы набрала 39 400 очков и уверенно удерживает вторую позицию среди спортсменок своего веса.

В 2025 году она добилась значительных успехов, став серебряным призером рейтингового турнира в Албании и выиграв чемпионат Азии. Эти достижения укрепили её позиции на международной арене и дали высокий старт в сезоне.


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URL: https://www.vb.kg/446963
Теги:
вольная борьба, Кыргызстан
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