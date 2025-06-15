Насосные станции "Ак-Шар-1" и "Ак-Шар-2" введут в работу в 2025 году

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности активно реализует проекты по обеспечению сельскохозяйственных угодий оросительной водой. В настоящее время в Араванском районе Ошской области ведётся активное строительство насосных станций "Ак-Шар-1" и "Ак-Шар-2".
Насосная станция "Ак-Шар-1"
На сегодняшний день доставлены и уложены полиэтиленовые трубы длиной 4600 метров и диаметром 450 мм. Также завершены сварочные и траншейные работы, два насосных агрегата марки Д630-90 мощностью 315 кВт каждый подготовлены к установке.
Насосная станция "Ак-Шар-2"
Строительство началось в третьем квартале 2024 года. В рамках проекта:
построена подстанция мощностью 10/6 кВ;
уложены полиэтиленовые трубы длиной 4550 метров, диаметром 450 мм;
установлены два насосных агрегата мощностью 400 кВт (один рабочий, один резервный);
завершено строительство здания станции, помещения для дежурного, санитарного узла и защитного ограждения.
В настоящее время ведётся процесс получения временного разрешения от государственной энергетической инспекции для проведения пусконаладочных работ.
Ввод в эксплуатацию насосных станций "Ак-Шар-1" и "Ак-Шар-2" запланирован на четвёртый квартал 2025 года.