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Насосные станции "Ак-Шар-1" и "Ак-Шар-2" введут в работу в 2025 году

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- Светлана Лаптева
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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности активно реализует проекты по обеспечению сельскохозяйственных угодий оросительной водой. В настоящее время в Араванском районе Ошской области ведётся активное строительство насосных станций "Ак-Шар-1" и "Ак-Шар-2".

Насосная станция "Ак-Шар-1"

На сегодняшний день доставлены и уложены полиэтиленовые трубы длиной 4600 метров и диаметром 450 мм. Также завершены сварочные и траншейные работы, два насосных агрегата марки Д630-90 мощностью 315 кВт каждый подготовлены к установке.

Насосная станция "Ак-Шар-2"

Строительство началось в третьем квартале 2024 года. В рамках проекта:

построена подстанция мощностью 10/6 кВ;

уложены полиэтиленовые трубы длиной 4550 метров, диаметром 450 мм;

установлены два насосных агрегата мощностью 400 кВт (один рабочий, один резервный);

завершено строительство здания станции, помещения для дежурного, санитарного узла и защитного ограждения.

В настоящее время ведётся процесс получения временного разрешения от государственной энергетической инспекции для проведения пусконаладочных работ.

Ввод в эксплуатацию насосных станций "Ак-Шар-1" и "Ак-Шар-2" запланирован на четвёртый квартал 2025 года.


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URL: https://www.vb.kg/446985
Теги:
Кыргызстан
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