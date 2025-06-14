12-й тур КПЛ: Победы "Дордоя" и "Барса" и нулевая ничья в Канте

В рамках 12-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-Лиги состоялись сразу три ярких и насыщенных поединка, каждый из которых имел свою интригу и значение в турнирной борьбе.

"Алай" - "Дордой" 1:2

Центральный матч тура прошёл в Оше, где местный "Алай" принимал одного из фаворитов турнира - "Дордой". Игра получилась равной и напряжённой: команды обменялись голами и до последних минут держали ничейный счёт. Однако в самой концовке "Дордой" сумел реализовать один из своих атакующих выпадов и вырвал важную победу - 2:1. Этот результат укрепил позиции бишкекского клуба в гонке за чемпионство.

"Алга" - "Барс" 1:2

Исторический день для "Алги": команда провела первый матч на новом домашнем стадионе. Однако праздничное настроение оказалось омрачено поражением. Гости из Иссык-Куля действовали активно и напористо, использовали свои моменты и одержали волевую победу со счётом 2:1. "Барс" продолжает демонстрировать стабильную игру и поднимается в таблице.

"Абдыш-Ата" - "Кыргызалтын" 0:0

Матч в Канте между "Абдыш-Атой" и "Кыргызалтыном" завершился без забитых мячей. Оба коллектива имели шансы отличиться, однако на высоте были голкиперы, а оборона действовала уверенно. В итоге - боевая ничья, которая оставляет открытым вопрос о лидерстве в середине таблицы.