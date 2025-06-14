Джеки Чану вручили черный пояс по карате на премьере фильма в Нью-Йорке

Всемирная федерация карате (WKF) вручила легендарному актёру Джеки Чану черный пояс по карате во время премьеры фильма "Карате-пацан: Легенды". Церемония прошла в Нью-Йорке и стала частью промо-кампании нового фильма.

Пояс также получил Ральф Маччио, звезда знаменитой кинофраншизы. Награды актёрам вручил генеральный секретарь WKF Тошихиса Нагура.

WKF недавно подписала соглашение с кинокомпанией Sony Pictures, согласно которому федерация участвует в продвижении фильма.

Президент WKF Антонио Эспинос отметил, что карате занимает особое место в мировой культуре и признал франшизу "Карате-пацан" одной из самых успешных в популяризации этого боевого искусства.