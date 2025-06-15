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Юношеская сборная Кыргызстана выступит на чемпионате Азии по борьбе

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- Самуэль Деди Ирие
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С 18 по 26 июня во Вьетнаме, в городе Вунг Тау, пройдет чемпионат Азии по спортивной борьбе среди юношей и девушек до 17 лет. Кыргызстан будет представлен в трёх дисциплинах: вольная борьба, греко-римская и женская борьба.

Вольная борьба (юноши):

Арнур Нурсаидов (45 кг), Давудбек Бахадиров (48 кг), Садыр Кайыпбеков (51 кг), Жакшылык Борбаев (55 кг), Улукман Жекшенкулов (60 кг), Адисбек Алтынбеков (65 кг), Айбек Эраилиев (71 кг), Руслан Асанов (80 кг), Нурбол Заирбеков (92 кг), Акжол Барпыбеков (110 кг).

Главный тренер: Улан Надырбеков

Греко-римская борьба (юноши):

Байгелди Омүрбеков (45 кг), Абдуллазиз Моминов (48 кг), Ислам Кубанов (51 кг), Алхам Абдирасулов (55 кг), Эмир Эмилов (60 кг), Нурбек Джумабаев (65 кг), Кубаныч Анарбеков (71 кг), Асылбек Дөөлөтбеков (80 кг), Санжар Сталбеков (92 кг), Умар Ормонов (110 кг).

Главный тренер: Дастан Муктаров

Женская борьба:

Асема Асангарыева (40 кг), Айжан Кабылбекова (43 кг), Аяна Ниязбекова (46 кг), Аяна Дуйшенкулова (49 кг), Бактыгүл Жуманазарова (53 кг), Адинай Байзыкулова (57 кг), Акылай Чыныбаева (61 кг), Асема Анаркулова (65 кг), Аяна Асамаликова (69 кг), Меруерт Октябрьева (73 кг).

Главный тренер: Нурсултан Аскарбеков


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URL: https://www.vb.kg/447015
Теги:
вольная борьба, греко-римская борьба, Кыргызстан
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